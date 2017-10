Sin chilenos: France Football dio a conocer la lista de nominados al Balón de Oro 2017

El clásico premio que elige al mejor futbolista de cada año dio a conocer sus postulantes la mañana de este lunes. La edición de este año contará nuevamente con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi entre los contendores, a los que se sumó la joya francesa de 18 años Kylian Mbppé.

Radamel Falcao (AS Monaco/Colombia)

Edin Dzeko (AS Roma/Bosnia)

The 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football ! #ballondor pic.twitter.com/TBRQwRvo4E

— France Football (@francefootball) October 9, 2017