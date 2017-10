Arturo Vidal arenga a sus compañeros desde Alemania: "Hay que jugarse la vida"

Sin duda alguna, Arturo Vidal hará falta esta este martes ante Brasil. En las últimas horas el volante nacional, uno de los puntos altos de la Roja, se incorporó a los entrenamientos del Bayern Munich, luego que la ANFP no pudiera hacer nada con la tarjeta amarilla que obtuvo ante Ecuador y que le impedirá estar en Sao Paulo por acumulación.

Desde Alemnia, el seleccionado nacional habló en el programa Closs Continental de Argentina donde se mostró bastabte afectado por no poder acompañar a la Roja este martes. "El árbitro se apuró un poco y me dejó afuera del partido más importante de la Eliminatoria. No sé cómo voy a vivir el partido, realmente me pongo muy nervioso viéndolo de afuera", apuntó Vidal.

Con respeto a su reemplazante para esta jornada, el mediocampista prefirió no hacer comentarios y afirmar que "la Roja se ha hecho fuerte siempre por ser un equipo, no por las individualidades".

Otro de los tópicos que analizó el volante fueron las críticas que ha recibido tanto el plantel como el cuerpo técnico de la Roja debido a declive que ha tenido la selección en los últimos meses. "Después de haber ganado las dos Copas Américas, la gente de Chile se puso más ambiciosa. Cuando las cosas no andan bien las críticas son más que antes. Por eso estamos en un momento de felicidad y nos complicamos cuando las cosas no salen", sentenció.

Para finalizar, Arturo Vidal se refirió a los merecimientos que tiene Chile para clasificar al Mundial de Rusia. "Sí, por lo que se ha hecho, por el proceso y el equipo que tenemos. Pero esto es partido a partido, uno debe jugarse la vida en cada uno de ellos. Nos gustaría ir porque hemos crecido mucho en los últimos años", concluyó uno de los grandes ausentes del partido ante Brasil.