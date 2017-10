El mensaje lleno de pena de Arturo Vidal: "Estoy con el alma destrozada"

Muchas gracias muchachos por todo!!👏🏼👏🏼 por todos estos años juntos por dejar la vida en cada partido por enseñarme y enseñarle a un país que con esfuerzo y trabajo todo se puede en la vida!!!😢😢 con el alma destrozada pero a la vez orgullo de estos jugadores y cuerpo técnico!!!👏🏼👏🏼😢😢😢😢

A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Oct 10, 2017 at 7:05pm PDT