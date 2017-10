Pizzi dijo adiós a la Roja: "Deben elegir la mejor opción, yo me descarto"

Chile cayó ante Brasil en la última fecha de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y se despidió del Mundial. Luego de la derrota, Juan Antonio Pizzi, seleccionador nacional, dejó de ser el técnico de la Roja tras finalizar su contrato con la ANFP y descartarse para una posible continuidad al mando de los bicampeones de América.

"Asumo como máximo responsable, soy el que ha elegido los jugadores, sistemas y planteamientos en cada partido. Con respecto al futuro, mi contrato finaliza ahora y me parece que es una decisión de los directores hablar y evaluar que pretenden para la selección y, en base a eso, elegir la mejor opción, yo me descarto", lanzó luego del 3-0 ante los brasileños, dando un paso al costado.

También, visiblemente afectado, analizó el duelo ante los pentacampeones del mundo: "la lectura del partido en el contexto general tiene poca valoración, estamos tristes. Perdimos la oportunidad de participar del próximo Mundial. El equipo en el primer tiempo estuvo a la altura del partido y después llega el primer gol, nos costó recuperarnos, llega el segundo y a partir de ahí no tuvimos la cantidad de situaciones como para meter un gol", aseguró.

Luego, señaló que "lamentablemente se ha cerrado un ciclo en el cual se han vivido muchas alegrías y esta tristeza supera cualquier desazón de mi carrera. Hicimos todo el esfuerzo en la eliminatoria y no nos alcanzó para clasificar al Mundial".

Publimetro Chile Un dolor eterno: un Chile sin sangre fue goleado por Brasil y la Generación Dorada se quedó fuera del Mundial La Roja no pudo con el poder del Scratch en Sao Paulo y no alcanzó ni siquiera un lugar para jugar el repechaje. El bicampeón de América se quedó abajo de Rusia.

Macanudo se dirigió a los hinchas nacionales, abatidos tras la eliminación de la Roja: "Somos partícipes de ese estado de ánimo, estamos desilusionados, hemos hecho todo lo que hemos podido, no nos ha quedado ningún esfuerzo para reclamar y la vida se forma con estas situaciones, con golpes duros como el recibido hoy. Debemos tener la fuerza, sufrirlo, en el caso mío y del pueblo chileno, mucho. Tratar de recuperarnos lo más rápido posible. Son situaciones muy tristes para todos pero toca vivirlas y hay que afrontarlas con la tranquilidad que hicimos todo lo posible".

Sobre las claves de la eliminación, el ex delantero fue escueto y no quiso dar mayores detalles al agregar que "hay muchas razones, no me voy a poner en este momento a enumerar. Soy el primer responsable de esta situación. En algunos partidos pudimos rendir, en otros no jugamos como queríamos. Es un poco de todo, no hay un sólo motivo por el cual no hayamos podido conseguir nuestro objetivo".

El ex Barcelona abordó las duras declaraciones de Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, con un simple "no comento declaraciones de terceras personas, independiente quién sean", para luego desmarcarse de un autojuicio en plena conferencia "la autocrítica es interna, no necesito, nadie lo necesita, hacer públicamente autocríticas sobre su trabajo. Son situaciones que se deben resolver en la interna como siempre lo he hecho".

Para cerrar, elogió al plantel criollo comentando que "a lo largo de estos 3 años, esta selección logró escribir las páginas mas importantes de la historia del fútbol chileno. Sé que no valorarán estos logros con esta eliminación, pero el tiempo se encargará de resaltar estos logros".