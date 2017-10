Aránguiz devastado: "En estos momentos hay pocas palabras ya que tenemos una pena tremenda"

Brasil derrotó 3-0 a Chile y lo dejó fuera del camino al Mundial de Rusia 2018. Con este escenario, los jugadores chilenos se mostraron visiblemente afectados y Charles Aránguiz, junto a José Pedro Fuenzalida no fueron la excepción. Ambos jugadores fueron titulares en el compromiso ante los brasileños siendo reemplazados en la segunda fracción.

"Es duro para todos así que muchas palabras no tenemos. Vamos a esperar que pase el tiempo para ser autocríticos. Tenemos mucho que mejorar pero en estos momentos hay pocas palabras ya que tenemos una pena tremenda, siento que el tiempo nos dará la claridad necesaria", afirmó el Príncipe.

Por otra parte, el futbolista del Bayer Leverkusen comentó sus molestias físicas que lo tenían prácticamente descartado para este partido que finalmente terminó jugando como titular, para luego ser reemplazado por Erick Pulgar. "Quise estar con el grupo, tenía esperanza de llegar, me sentí bien pero era arriesgado seguir, me fatigué y eso era lo que no quería. Tuve que dejar mi lugar a un compañero", señaló.

El Chapa también se unió al pesar del ex Universidad de Chile y agregó que "Estamos muy tristes, no lo esperábamos. Hemos perdido la posibilidad de jugar un Mundial, es un momento duro y hay que reflexionar lo que se hizo mal. Era un partido que se definía por detalles, sabíamos que podíamos convertir un gol y nos jugamos la clasificación pero al final no se pudo y eso nos dejó fuera del mundial".