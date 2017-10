Arturo Vidal no abdica: "Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi Selección"

Arturo Vidal no renunciará a la selección chilena. Pese a la especulación que el propio futbolista del Bayern Munich generó al declarar abiertamente que estaba meditando alejarse de la Roja tras el Mundial de Rusia 2018, el mismo jugador se encargó de manifestar que seguirá a las órdenes de la bicampeona de América.

A través de una carta publicada en su cuenta oficial en Twitter, el Rey Arturo confirmó que seguirá defendiendo los colores de Chile. "Es duro, Pero esto no es el final de nada. ni de una generación, ni de este equipo ni mucho menos el final de nuestros sueños", sostuvo.

Al argumentar su posición, el formado en Colo Colo expresó que "este es un momento muy difícil. Y aquí se ven los fuertes. Chile es un equipo de Guerreros, me siento orgulloso de pertenecer a este Grupo. Yo no lo voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi Selección. Nuestra Selección".

En el escrito, el de San Joaquín manifestó que "estoy muy triste. Como la mayoría de los chilenos. Nos quedamos sin un sueño. Todos cometimos errores. Si. Ahora toca aprender y tratar de no repetirlos", remarcando que "después de 10 años, esta es la primera vez que nos quedamos con las manos vacías".

Ya en sus líneas finales, el mediocampista que registra 97 encuentros disputadpos con la Roja adulta estableció que "toda derrota tiene revancha. Esta va a tardar un poco. Pero va a llegar, tarde o temprano va a llegar".

Lee la carta completa del Rey Arturo: