Bravo pone en duda su continuidad en Chile: "Me tomaré un tiempo para pensar"

El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, puso en duda su continuidad en el equipo luego de la derrota 3-0 frente a Brasil en Sao Paulo, y que significó el fin del camino de la Roja rumbo al Mundial de Rusia 2018. Para el experimentado arquero nacional, el sentimiento que queda es "de mierda" dado que no pudieron asegurar la clasificación cuando tenían ventaja numérica para hacerlo.

"Yo me voy a tomar un momento para pensar. Llevamos mucho tiempo acá, veo estos cuatro años más con un desgaste tremendo pero todo se decide con calma para hablarlo en casa, con la gente importante y estar tranquilo. Si no estoy yo o el técnico o el presidente, hay que seguir en la misma línea de ser protagonista siempre, meterse al Mundial, ganar otra Copa América y la idea es seguir siempre arriba", apuntó Bravo.

"Tengo una sensación de mierda. Lo comentaba recién de llegar a esta instancia donde nosotros la complicamos, nosotros nos pusimos en aprietos fechas atrás, donde debimos abrochar. Nos complicamos solos. Esto continua de la misma manera que lo hemos hecho estos años y a seguir dando la pelea", añadió el guardameta.

Por otra parte, Bravo se refirió a los polémicos comentarios de su esposa Carla Pardo en redes sociales, donde apuntaba a lo poco profesionales que fueron algunos integrantes del plantel de Chile en el pasado proceso de Clasificatorias.

"Eso es farándula, no voy a opinar de eso, es su punto de vista y las cosas se hablan acá adentro. No ventilo cosas o no hago noticia de eso, y no te voy a dar más allá porque eso se ve en la interna y que cada uno se ponga el sombrero, el zapato aprieta. Esto no genera quiebre con tantas cosas que han pasado antes, con un comentario no pasa nada, un quiebre es por más cosas", apuntó el jugador de Manchester City.

"Ahora estoy más que cansado triste, cansado por esta situación, no era el escenario ideal para venir acá (Brasil). Tuvimos la clasificación en las manos pero las circunstancias no fueron las esperadas. Mucha pena", cerró.