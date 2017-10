La alocada y desenfrenada celebración argentina: "Y no me importa lo que digan esos putos periodistas"

La selección argentina clasificó al Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Ecuador por 3-1 y espantó los fantasmas de la eliminación con Jorge Sampaoli en la banca y Lionel Messi brillando en la cancha.

De hecho, tras el partido, la celebración en el camarín en Quito fue tremenda, alocada y desenfrenada, con los jugadores eufóricos gritando contra todos sus críticos, especialmente contra los periodistas.

En compañía de dirigentes y parte del cuerpo técnico, el plantel cantó a todo pulmón: "Hay que alentarla hasta la muerte, porque a Argentina yo la quiero, porque es un sentimiento que llevó en el corazón. Y no me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que los parió. Oh oh, hay que alentar a la Selección".

Y NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN pic.twitter.com/jft5vsvM74 — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) October 11, 2017

Y no se quedaron allí, otro cántico contra sus contrarios, a la usanza de los barristas, fue con todo: "Es un sentimiento, no lo traten de entenderlo. No se compara con otra hinchada, yo soy argentino en las buenas y en las malas".