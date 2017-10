La tristeza de Dani Alves por eliminar a Chile de Rusia: "Es una pena que dos amigos se queden fuera"

Una vez que entró al campo de juego, Dani Alves inmediatamente se fue a donde Alexis Sánchez y Claudio Bravo para saludarlos. El brasileño conoce a ambos jugadores desde su paso por FC Barcelona por lo que una vez terminado el encuentro confesó estar bastante sentido por haber impedido que la Roja sacara pasajes a Rusia 2018.

"Es una pena que dos amigos se queden fuera, pero el fútbol nos pedía ser profesional y respetuosos con lo que nos da de comer, que es nuestro trabajo. No queríamos ser jueces de nadie, no queríamos que la gente pensara nada raro", afirmó el defensa a radio ADN.

El ahora jugador del PSG también reconoció que si bien tiene una amistad con Sánchez, no habló con él despúes del partido debido al estado de ánimo del chileno tras la eliminación.

"No he querido hablar mucho con Alexis, porque sé lo jodido que es. Y también porque no he querido que alguien ponga en duda nuestro profesionalismo (…) Siempre es difícil enfrentar jugadores del perfil, cualidades y nivel de Alexis. Hoy era un partido para estar concentrado", agregó Alves quien fue titular ante la Roja.

Para finalizar, el lateral brasileño se refirió a los rumores que ponen a Sánchez en la órbita del PSG para la próxima temporada. "Es una posibilidad, pero hay varios equipos que lo quieren. Es deseado por varios equipos, quiero la felicidad de él. Si puede estar con nosotros, mejor", concluyó el seleccionado.