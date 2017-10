Gary Medel: "¿Por qué me voy a retirar? El que me llame para jugar, ahí estaré"

El corazón de Gary Medel se volvió a destrozar en Brasil. Así como cuando tuvo que jugar lesionado contra el Scratch en el Mundial 2014, esta vez fue por la desesperación de quedar al margen del Mundial de Rusia 2018, sin embargo, enfrentó los micrófonos y negó un posible retiro de la selección.

El Pitbull enfrentó a los periodistas e incluso se molestó por la pregunta que le hicieron tras el 3-0 de la Verdeamarelha: "Fueron 10 años muy lindos con esta generación, que se ganaron cosas increíbles y me voy con eso. ¿Por qué me voy a retirar?, me quedo con lo mejor, y todo lo mejor de eso. El que me llame para jugar, ahí estaré, tengo 30 años, tengo mucho que entregar todavía", señaló valorando lo hecho por la Generación Dorada.

De todas formas, para Medel fue una pena no poder llegar al tercer Mundial consecutivo: "Es una sensación amarga, para todo el cuerpo técnico, jugadores, y familias de nosotros. Para los hinchas es algo doloroso y que obviamente no sabemos como expresar. Es algo que duele mucho, estos puntos lo perdimos contra Paraguay. Lo que paso es que después de la Confederaciones no ganamos puntos y perdimos la opción de ir al mundial".

La salida de Juan Antonio Pizzi también dejó mal al defensor: "Ahora nos dijo sobre su salida, es un momento malo para él porque se quedó sin trabajo, son grandes profesionales y es malo cuando se van", aclaró.

Con respecto al partido en que la Roja sucumbió frente a Brasil, Medel comentó las claves que terminaron con la eliminación de Rusia 2018: "La idea era ir al Mundial pero ya está. Ahora hay que cerrar este ciclo y empezar de nuevo. No se si hubo errores técnicos pero el 1-0 nos dolió mucho y no pensamos que esa desventaja iba a afectar tanto, después fue tarde para lograr el objetivo", dijo, además de planificar el futuro con un nuevo técnico: "Eso lo ven los dirigentes, yo no sé… pero el que llegue tiene que hacerlo con expectativas grandes, viene la Copa América y de ahí el Mundial", finalizó.