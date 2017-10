Hernán Caputto: "Será duro levantar al equipo pero ante México dejaremos todo en cancha"

El técnico de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, se responsabilizó por la dura derrota de la Rojita en el Mundial de la India, donde volvió a caer estrepitosamente, esta vez frente a Irak por 3-0.

El ex portero reconoció que "no hemos mostrado el real nivel que tiene este equipo”, asegurando que en el once inicial "tratamos de cambiar algo que no nos resultó. No pudimos parar el juego de Irak, aunque por momentos se vio que jugamos de igual a igual".

"Será duro levantar a los jugadores, pero ante México dejaremos todo en cancha. Queremos irnos bien de este mundial porque hace mucho tiempo que Chile no estaba acá", agregó.

De cara al último partido, frente a México, donde la Rojita tiene escasas posibilidades de avanzar, el DT aseguró que "levantaremos al equipo, así es Chile y esto es fútbol, los jugadores y todos tenemos que estar a pleno si es que nos toca jugar el último partido del Mundial al máximo nivel".

"Nos queda un partido en fase de grupos, donde buscaremos el nivel que mostramos en el Sudamericano y que nos llevó a estar aquí”, remató.

El último partido de Chile por la fase grupal del Mundial Sub 17, se disputará ante México el sábado a las 11:30 horas en la ciudad de Guwahati.