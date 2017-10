La ironía de Nelson Cabrera para celebrar la eliminación de Chile

El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que en un principio parecía beneficioso al entregarle a la Roja dos puntos que no había ganado en cancha, terminó siendo fundamental para dejar a la Roja fuera de carrera. Una paradoja que fue tomada con ironía por el personaje que dio inicio a la larga teleserie del TAS.

Nelson Cabrera, el jugador alineado indebidamente por Bolivia en el empate ante Chile en Santiago y en el triunfo ante Perú en La Paz, se pronunció sobre el final de las eliminatorias, poniendo énfasis en lo distinto que hubiera sido el epílogo sin el fallo en contra de los altiplánicos.

Dios sabe lo que hace y sus tiempos son perfectos. pic.twitter.com/FjTkoH6BwK — nelson cabrera báez (@nelsoncabrera22) October 11, 2017

"Dios sabe lo que hace y sus tiempos son perfectos", escribió el futbolista nacido en Paraguay en su cuenta en Twitter, adjuntando en dicho posteo una tabla oficial de las clasificatorias y una considerando sólo lo sucedido en cancha. En la primera Chile aparece sexto y en la segunda quinto.

Lo determinante fue que Perú, equipo que culminó en zona de repechaje, recibió tres puntos extra por el fallo del TAS, o sea, sin dicho elemento el equipo de Ricardo Gareca hubiera terminado en el séptimo lugar con 23 puntos, mientras que Chile hubiera sido el quinto con 24.

Algunos medios quieren crear polémica diciendo que me burlé de Chile y eso es mentira. Jamás me burlaría de la tristeza ajena…. — nelson cabrera báez (@nelsoncabrera22) October 11, 2017

Pese a su evidente ironía, el ex Colo Colo tiró otro Twitter en el que expuso que "algunos medios quieren crear polémica diciendo que me burlé de Chile y eso es mentira. Jamás me burlaría de la tristeza ajena".

"Agradezco por el cariño durante todo este tiempo. Gracias a todos quienes estuvieron pendientes y agradezco la confianza depositada en mí", continuó en otro tuit, finalizando con lo siguiente: "A dar vuelta la página, volviendo a decir que Dios sabe lo que hace y que sus tiempos son perfectos. Saludos".