Nadal y Federer se estrenan a pie firme en el Masters 1.000 de Shanghai

El español Rafael Nadal, número 1 mundial, debutó con paso firme en el Masters 1.000 de Shanghai al batir este miércoles con contundencia al estadounidense Jared Donaldson, por 6-2 y 6-1 en solo 54 minutos, mientras que Roger Federer (2º ATP) se impuso al argentino Diego Schwartzman.

Nadal, ganador de 16 torneos del Grand Slam y coronado el domingo en el ATP 500 de Beijing, jugará en tercera ronda con el italiano Fabio Fognini, quien dejó en el camino al francés Lucas Pouille.

El zurdo, mejor del ranking ATP este año, busca dar otro paso para asegurar el primer puesto del escalafón a final de temporada por cuarta vez en su ilustre carrera.

Más tarde Federer batió a Schwartzman, 26º de la ATP, por 7-6 (7/4) y 6-4. El suizo logró el primer break en la primera manga para situarse 4-2, pero el argentino fue capaz de devolverle la rotura y alcanzar el tie break.

El helvético ahora jugará en tercera ronda con el ucraniano Alexandr Dolgopolov, 41º mundial y procedente de la clasificación, y quien sacó al español Feliciano López.

En los otros partidos disputados este miércoles el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador de la ATP, se clasificó al vencer al británico Aljaz Bedene, que se retiró cuando perdía 4-0 en el primer set. Mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov (N.6) batió por su parte al estadounidense Ryan Harrison; 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6).

El Masters 1.000 de Shanghai se disputa sobre superficie dura y reparte cerca de seis millones de dólares en premios (5.100.000 euros).

One way traffic for @RafaelNadal in Shanghai.

Records 62nd match win for the season… #SHRolexMasters pic.twitter.com/FGbESEePiA

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2017