Vidal, Alexis y las otras figuras mundiales que no estarán en Rusia 2018

No sólo en Chile se lamenta la eliminación de la Roja del Mundial Rusia 2018. En el resto del planeta no podrán ver en cancha a las grandes figuras que tiene la Selección, específicamente a los dos estandartes de la Generación Dorada: Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El mediocampista del Bayern Múnich y el delantero del Arsenal se han transformado en figuras de elite a nivel global, lo que se confirma, entre otras instancias, con la nominación de ambos a la categoría Mejor Futbolista en la edición 2017 de los premios The Best que lleva a cabo la FIFA.

Otro que fue nominado al The Best y cuya selección no logró sortear con éxito las eliminatorias fue el delantero del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Eso sí, a diferencia de los chilenos, el atacante que también fue incluido en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro de Fance Football defiende a una modesta selección: Gabón.

No tan débil como Gabón, pero tampoco tan fuerte como Chile es la selección de Eslovenia, en cuyo pórtico durante las clasificatorias europeas estuvo Jan Oblak, del Atlético Madrid. La selección del arquero nominado al Balón de Oro tampoco consiguió tener una buena eliminatoria, por lo que el cancerbero colchonero también será uno de los grandes ausentes de Rusia 2018.

El cuarto fichaje más caro en la historia del fútbol mundial -fue el más oneroso del planeta entre 2013 y 2016-, el galés Gareth Bale también será uno de los grandes ausentes en la Copa del Mundo del próximo año. El extremo que pasó del Tottenham Hotspur al Real Madrid a cambio de 100 millones de euros lamentó la eliminación de Gales en el Grupo D de las clasificatorias de la UEFA.

Después de la histórica Eurocopa Francia 2016 en la que Gales alcanzó las semifinales, se esperaba que los británicos también consiguieran una histórica clasificación a su segundo Mundial, tras haber participado en la lejana Suecia 1958, sin embargo la selección donde también destaca el volante del Arsenal Aaron Ramsey terminó tercera en su grupo, detrás de Serbia e Irlanda, respectivamente.

Hard loss to take last night, but couldn’t be more proud of the team, we leave with our heads held high 🐉 #TogetherStronger pic.twitter.com/8jyy227eXO

— Gareth Bale (@GarethBale11) October 10, 2017