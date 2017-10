Volante peruano y el "pacto" con Colombia: "Se manejó el partido como se tuvo que manejar"

Renato Tapia, volante de la selección peruana, reconoció tras el empate 1-1 que metió a Perú y Colombia en el Mundial de Rusia 2018, que conversó con el delantero colombiano Radamel Falcao en los últimos minutos para hacer un "pacto" que favoreciera a ambos.

Si bien el mediocampista no reconoce abiertamente la situación, en sus palabras se nota claramente que hubo un acuerdo entre ambos para mantener la paridad, que dejó a la bicolor en el repechaje y a los cafetaleros en la Copa del Mundo, indicando que "la situación se manejó como se tuvo que manejar".

"La verdad es que se veía desde la banca que nos decía ‘tranquilos’. Los colombianos también ya sabían que… no sé cómo, pero ya sabían que iban a pasar ellos y nosotros también. así que nos avisaron. Me dijo que, me parecía, Chile estaba perdiendo y también Paraguay, así que, eso fue lo que conversamos. Decía que no la tire, que ya no la tire, que la tengamos (risas)", sentenció el volante tras el encuentro.

En esa línea, Tapia sentenció que "obviamente nosotros estábamos enterados de lo que pasaba en los otros partidos de las Clasificatorias. Y en ese momento hacer saber eso, nada más".

El hombre del Feyenoord fue claro al reconocer que "hablé con Falcao y me dijo que estábamos los dos adentro del Mundial, pero esto es fútbol y siempre queremos salir a ganar y estamos felices por eso".

"Estábamos enfocados en el juego y en los últimos cinco minutos los colombianos se nos acercaron a hablar con nosotros. Ellos sabían cuál era la situación en los otros campos, así que se manejó el partido como se tuvo que manejar", añadió.