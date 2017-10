"Fiestas, alcohol y descontrol": El mundo se impacta por confesiones de Sampaoli sobre La Roja

"Alcohol, fiestas, malas prácticas y últimamente la arrogancia: la indisciplina logró tumbar a la Roja y a su Generación Dorada, dejándolos fuera del Mundial de Rusia 2018", ese es el diagnóstico de la prestigiosa agencia AFP europea y de la mayoría de los medios alrededor de América tras el fracaso de la selección chilena.

"El misil habría venido desde dentro de la propia selección" opinaron trasla derrota 3-0 frente a Brasil, frustrando el sueño de acudir a un tercer Mundial al hilo, un hito histórico para la selección chilena y el corolario perfecto para los bicampeones de América.

"La década de triunfos que sumó la llamada 'Generación Dorada', la más exitosa del fútbol chileno, tras adjudicarse la Copa América de 2015, la Copa Centenario de 2016 y pelear la final de la última Confederaciones -integrada además del portero Bravo, por los estelares Arturo Vidal, Gary Medel o Alexis Sánchez-, llevó a muchos a hacer la vista gorda, hasta que la triste eliminación a Rusia hizo salir la basura acumulada bajo la alfombra", afirman en uno de sus artículos destacados de esté jueves.

La prensa mundial impresionada por declaraciones de Sampaoli que ponen a Vidal en la mira

Con un cuerpo lleno de tatuajes, un mohicano en su cabeza y una irreverente personalidad, los dardos apuntan directamente a Arturo Vidal, el volante estrella del Bayern Munich de Alemania, protagonista constante de episodios de indisciplina. El último de ellos dos días antes del duelo ante Paraguay a fines de agosto en Santiago, que Chile daba por ganado pero que terminó perdiendo 0-3.

Vidal montó una fiesta en un casino de juego cercano a Santiago que debió ser desalojada por la policía. "Me molesta que me metan en algo tan complicado. Sí fui al casino, pero luego me fui como profesional que soy", se defendió Vidal, de 30 años, en una declaración que dejó muchas dudas, en un medio a esas alturas rendido a los pies del 'Rey Arturo'.









En el mismo casino se había producido en 2015 uno de los peores escándalos del volante del Bayern Munich. En medio de la concentración de la 'Roja' durante la Copa América de Chile, chocó su lujoso deportivo Ferrari cuando retornaba a Santiago después de una fiesta.

El incidente provocó un terremoto en el interior de la selección chilena, pero el entonces técnico del plantel, el argentino Jorge Sampaoli, decidió no sancionar a Vidal y permitirle jugar el torneo, que finalmente ganaría Chile por primera vez en su historia.

En 2011, Vidal y otros cuatro seleccionados protagonizaron el escándalo conocido como 'bautizazo' tras participar en la fiesta de bautizo del hijo menor del volante Jorge Valdivia, en medio de los entrenamientos para los partidos ante Uruguay y Colombia por las clasificatorias al Mundial de Brasil-2014.

Los seleccionados fueron sancionados con 10 partidos fuera de la 'Roja', pero Vidal fue perdonado un año después.

"Lo de Arturo es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla", le confidenció a fines de 2015 el propio Sampaoli a un grupo de periodistas deportivos chilenos que hoy hicieron pública la conversación, revelando que los episodios de indisciplina fueron la tónica de la llamada 'Era Sampaoli' y generando el revuelo en periódicos de distintas latitudes como Marca en España, Olé, La Gaceta o Infobae en Argentina, ABC de Paraguay o la cadena Fox Internacional (ver galeria de imágenes)

Así como también destacaron el poco aporte que Mauricio Pinilla tenía en el plantel de Sampaoli: "Solo piensa en las fiestas cuando lo nomino", dijo en ese entonces el actual seleccionador argentino.

en las distintas publicación, además de destacar los episodios de indisciplina, hablan de la soberbia que también le ha jugado malas pasadas, haciendo que hoy muchos en América Latina celebren la eliminación de la Roja, mientras que Chile entero se pregunta cómo no se detuvo antes el desgobierno que terminó por tumbar a su selección.