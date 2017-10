Nadal y Federer siguen pasando la aplanadora en Shanghai rumbo a una final soñada

El número 1 del mundo, el tenista español Rafael Nadal, clasificó este jueves a los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghai sin mayores problemas y así alcanzó 14 triunfos seguidos desde su título en el US Open.

El hispano se lució ante el italiano Fabio Fognini, al que arrasó por un rotundo 6-3, 6-1 y en la búsqueda de las semifinales se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov.

Además, el número dos del mundo, el suizo Roger Federer, derrotó con facilidad al ucraniano Alexandr Dolgopolov (41º) en dos sets (6-4, 6-2) en una hora de juego. En la próxima fase se medirá con el francés Richard Gasquet, que se impuso a su compatriota Gilles Simon.

En otro partido de octavos, la experiencia se impuso a la juventud: el argentino Juan Martín Del Potro se clasificó a cuartos de final al eliminar al prometedor tenista alemán Alexander Zverev (4º) por 3-6, 7-6 (5), 6-4. Ahora, el trasandino chocará con el vencedor del duelo entre el serbio Viktor Troicki y el estadounidense John Isner.

October 12, 2017