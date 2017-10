Salas se suma al pedido por Pellegrini en la Roja: "No hay mucho que cuestionar con un DT así"

Luego de la eliminación de la Selección chilena del Mundial de Rusia 2018, y que Juan Antonio Pizzi anunciara que se descarta para conducir un nuevo proceso, el nombre de Manuel Pellegrini surgió como una opción para dirigir a la Roja.

Y en ese sentido, el técnico de Universidad Católica, Mario Salas, le dio el visto bueno a una posible llegada del "Ingeniero" a la banca del combinado criollo, como también a Eduardo Berizzo, ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja.

"Manuel (Pellegrini) debe estar dentro de los mejores 10 técnicos del mundo, no hay mucho que cuestionar con un técnico así. Berizzo lo mismo, con grandes logros aunque esté comenzando, con el Celta y un buen inicio con Sevilla. Son nombres espectaculares que a todos nos gustaría tener", expresó Salas.

🗣 "Nos enfrentamos a un rival que está en situación similar a nosotros. Debemos tener cuidado, nunca ha sido fácil", Salas sobre Iquique. pic.twitter.com/ZaRn1PAGy4 — Universidad Católica (@CruzadosSADP) October 12, 2017

En cuanto al fracaso del elenco nacional, el Comandante sostuvo que "siempre hablo de la Roja como un hincha. El último tiempo han sido solo alegrías, ponernos en un sitial donde nunca estuvimos. Lógico, no es lo mejor no ver a tu país en un Mundial, pero no siempre se pueden lograr las cosas".

"Todas las situaciones son oportunidades de mejora, hablábamos que cuando se fue Jadue podíamos hacer algo. Bueno, ahora también en otro plano. Los recambios son naturales, no podemos cambiar porque hay que cambiar. Pero todo responde a políticas deportivas, preparación de jugadores, idea de juego que llegue a los divisiones menores. Yo no soy tan catastrófico, hay que hacer mucho más serios los procesos de Selección", complementó.

Por último, Salas se refirió al duelo de la UC de este sábado ante Deportes Iquique en San Carlos de Apoquindo: "Nos enfrentamos a un rival que está en una situación muy similar a la de nosotros. Debemos tener cuidado porque nunca ha sido fácil. Tenemos a todo el plantel disponible, como nunca en este torneo".