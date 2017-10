Al fin Wenger: el francés abrió la puerta de salida del Arsenal a Alexis

La venta durante el mercado de invierno europeo de las estrellas del Arsenal Alexis Sánchez y Mesut Özil es una opción "posible", reconoció este jueves el técnico francés de los 'Gunners', Arsene Wenger.

Sobre los dos jugadores que finalizan su contrato a final de temporada, el adiestrador galo sentenció que "es una opción muy posible, una vez que estamos en este tipo de situaciones hay que considerar todas las opciones".

Pero Wenger explicó que el club inglés no ha fijado "por el momento" una fecha límite en las negociaciones de renovación de ambos jugadores, que son motivo de discusión en los medios locales.

"Siempre he dicho que el hecho de que no encontramos un acuerdo el año pasado no quiere decir que los jugadores quieran irse necesariamente. Los dos parecen felices aquí y espero que encontremos una solución", expresó.

En caso de irse en enero, que es la única forma de que Sánchez les deje un rédito económico, el chileno genera interés en el París SG y el Manchester City de Pep Guardiola.