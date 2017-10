Fuego cruzado: DT del Tottenham le respondió al "irrespetuoso" Pep Guardiola

Polémica generaron los dichos de Josep Guardiola sobre el Tottenham de Mauricio Pocchetino, luego que el ex director técnico del Barcelona se refiriera al cuadro de Londres haciendo referencia a su goleador y figura Harry Kaneen vez de nombrar al DT argentino.

Pocchetino salió al cruce de las declaraciones de Pep, señalando que en lo personal "esto no me afecta, pero en realidad es irrespetuoso para mucha gente, para el club y para muchos jugadores". Además, el técnico de los Spurs, agregó que en la época de Guardiola en el Barça, él jamás se refirió al exitoso cuadro catalán como "el equipo de Messi. Siempre he hablado del Barcelona o de Pep Guardiola".

Guardiola y Pocchetino en un partido de la Premier League - Archivo AFP

Por su parte, Pep Guardiola fue enfático ante los dichos de Pocchettino. "Nunca he sido irrespetuoso con mi colega, nunca", dijo el español, que reconoció estar "decepcionado" por las declaraciones del argentino.

"Cuando hablé del 'equipo de Harry Kane' lo hice porque Kane marca muchos goles. Sé perfectamente que el Tottenham no es solamente Harry Kane", añadió.

Los equipos de ambos entrenadores se enfrentarán recién diciembre, cuando el Manchester City reciba al Tottenham en su estadio. El City se encuentra actualmente en el primer lugar de la Premier League y los Spurs están en el tercer puesto, por lo que las declaraciones de estos entrenadores más el presente de ambos equipos promete un partidazo a fin de año.