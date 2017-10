La autocrítica de Arturo Salah: "Somos responsables de este fracaso"

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Arturo Salah, asumió la responsabilidad por el fracaso de la selección chilena al no lograr la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

El timonel en conversación con TVN confesó que "somos responsables de este fracaso, nosotros elegimos al técnico. Nosotros estamos frente del proceso. Esta clasificación la perdimos en la cancha".

Al ser consultado por las acusaciones de actos de indisciplina que se han dado a conocer tras la eliminación y no lograr el objetivo de ir al Mundial, Salah sostuvo que "aquellos problemas fueron los que conoció la opinión pública (…) (Juan Antonio) Pizzi no me reportó problemas de indisciplina".

Unna vez finalizado el partido ante Brasil, el entrenador Juan Antonio Pizzi confirmó que su contrato finalizaba y que no seguiría al mando de la Roja. Por lo mismo, la dirigencia debe buscar nuevo entrenador y sobre este proceso, el mandamás expresó que "no nos hemos fijado plazos, pero queremos que sea lo más pronto posible. Entiendo las necesidades de conocer nombre propios pero me parece imprudente personificar. Lo que se hable no tiene validez salvo lo hecho".

Finalmente, confesó que no van a realizar un reclamo a la FIFA por el pacto de no agresión entre Perú y Colombia. "Insisto, nosotros perdimos la clasificación en la cancha. Están los organismos pertinentes para tomar medidas. No tenemos intención de actuar. No me parece opinar porque puede parecer que buscamos una ventaja".