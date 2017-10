ME-O a fondo sobre sus propuestas en deporte: "Yo le devolvería el fútbol a sus socios"

En un Chile ad portas de una nueva elcción presidencial, El Gráfico Chile no quiso estar ausente de esta trascendental decisión para el país. Por ello, desde la trinchera del deporte nuestro medio asumió el desafío de poner a la luz las propuestas de los 8 postulantes a La Moneda en materias deportivas, un asunto que históricamente ha ocupado escasas líneas en programas de gobierno y al que se le ha dedicado muy poco tiempo para su discusión en la esfera política. De hecho, este miércoles 11 de octubre se realizó un inédito debate sobre la asignatura en el CEO de Ñuñoa y ninguno de los candidatos estuvo presente. El foro tuvo que partir con representantes de Sebastián Piñera, Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y Alejandro Navarro.

Con aquella evidencia, estas páginas intentarán aportar algunos elementos a una discusión que ostenta poco tonelaje en el debate sobre el futuro de Chile, el que tendrá una cita importante el próximo 19 de noviembre. En dicho contexto, el primero en exponer sus plantemientos en asuntos del deporte con El Gráfico Chile es Marco Enríquez-Ominami. Con un énfasis puesto en la divulgación de la cultura deportiva a través de la mediatización, el líder del Partido Progresista remarca como eje fundamental de su propuesta el programa denominado "Deportes para Todos y para Siempre". A continuación el diálogo con ME-O.

En materia de deporte, hace un mes presentó "Fútbol Libre", propuesta en la que se comprometió a que durante su gobierno los grandes eventos deportivos irán por TV abierta. ¿En qué se fundamenta dicha moción?

El subcomandante Marcos decía "no hay revolución sin televisión". La televisión es la joya de la corona, por dos razones: hay mucho dinero involucrado, pero lo más importante es que está demostradísimo que la televisión produce educación, el que ve televisión se educa. Ejemplo práctico: cuando Chile tuvo tenistas top ten, las escuelas de tenis estaban llenas, ahora las ves y están vacías, hay una crisis, se produce desempleo, pero también estamos en una crisis ante los niveles de obesidad, la cantidad de adultos mayores, la desigualdad territorial. Entonces ¿qué proponemos? cambiar la manera en cómo se transmiten los grandes eventos deportivos, y no sólo fútbol, todo evento deportivo.

¿En qué se basa ese cambio?

Los grandes eventos se irán tansmitiendo de manera gratuita por un canal, ojalá todos, pero al menos uno de señal abierta, pero quien decida lo que vale ser transmitido de manera gratuita por parte del Estado, quien debe pagar los derechos, asumiendo que está mercantilizado el mundo, es el Consejo Nacional de Televisión ¿Por qué el CNTV? No es una institución que me parezca fascinante, pero se supone que nos representa a todos, porque emana al Congreso sus nombramientos, como también al Ejecutivo, es un organismo colegiado, no es un grupo de amigos, representa a la sociedad organizada políticamente. En base a ello, hemos establecido los siguientes criterios: Primero, la alta competitividad de Chile. Basta que Chile tenga un deportista competitivo en su serie para que exista alto interés. Segundo, la tradición. Si en los últimos 10 años siempre se han transmitido los partidos, como el fútbol, es lógico entonces que se transmitan. Tercero, el interés internacional. Hay eventos como los Juegos Olímpicos que superan lo que es Chile. Cuarto, el rendimiento de Chile. Si tenemos un campeón de esgrima que compita en Oslo, debemos transmitirlo. En este caso tenemos una propuesta que hace cuatro años se llamó Fútbol para Todos, ahora se llamará Deportes para Todos y para Siempre. La palabra todos es importante porque en el deporte se expresa la desigualdad que hay en Chile. Y el siempre porque el deporte te debe acompañar toda la vida.

¿TV abierta o TV abierta pública? Hay una diferencia muy importante ahí…

Lo lógico es que fuera por televisión pública, pero lo que pasa es que en Chile tenemos uno de los modelos de televisión abierta más extraño del planeta, porque depende de la Coca Cola, pero es de propiedad estatal. Lo lógico es que el CNTV se entendiera con el canal del Estado y le dijera que debe transmitir el campeonato mundial de esgrima. De repente el rating no va a ser tan alto, pero cualquiera que ame a este país sabe que si 5 mil personas ven a un chileno compitiendo en esgrima y de esas 5 mil quinientas, el 10 por ciento, se fascina con la esgrima, tendremos más esgrimistas, más deportistas, en la disciplina que sea. Está demostrado que el deporte es un área clave de la vida por la salud, pero después está el alto rendimiento, entonces este es un tema de muchas variables, por eso es importante difundir la actividad del deporte a través de la TV.

Usted trabajó en televisión y conoce ese mercado. ¿Cómo va a convencer a los canales que deben transmitir eventos deportivos que no marcan un rating alto?

Yo no los convencería, será Ley, obligado, no hay que convencerlos de nada, si fuera por los ejecutivos de televisión estaríamos viendo Hannah Montana todo el día, hay que aplicar voluntad política, no hay que convencerlos, yo trabajé para ellos, sé exactamente cómo ellos entienden la televisión, la entienden para la Coca Cola, para la AFPs y para las isapres. Yo vendí series, conocí ese discurso, los ejecutivos de televisión no tienen ningún amor por Chile, salvo excepciones. Yo quiero un cambio en esto, serio, responsable. Quiero educar con la televisión. La televisión es muy importante para el deporte.

Voy a proponer que la ANFP esté afecta a la Ley de Transparencia, hoy la Ley de Transparencia solamente aplica en instituciones públicas. En este caso, la ANFP es una institución privada, pero maneja recursos públicos, tiene privilegios, ocupa a Carabineros, recursos públicos

En el caso del fútbol se toparía con un problema importante. Los derechos de transmisión son de propiedad de los clubes y de la ANFP, quienes están afiliados a la Conmebol y a la FIFA. Y de acuerdo a los estatutos de estas dos entidades, una federación puede ser suspendida e incluso desafilada si un Estado o una legislación local interviene en sus asuntos. ¿Qué haría al respecto?

Una pregunta, ¿el estadio de Colo Colo es público o privado? Según ellos es privado. Sí, es privado, pero es de uso público, donde entran más de 50 personas al día se considera un edificio público, privado de uso público, por tanto tiene que estar regulado como edificio público, tiene reglas. La ANFP y la FIFA ¿son privadas o son públicas? Son instituciones privadas de altísimo interés público. Entonces, yo voy a ir más lejos, voy a proponer que la ANFP esté afecta a la Ley de Transparencia, hoy la Ley de Transparencia solamente aplica en instituciones públicas. En este caso, la ANFP es una institución privada, pero maneja recursos públicos, tiene privilegios, ocupa a Carabineros, recursos públicos. Estoy seguro que la FIFA entenderá nuestra normativa, porque además no está en su mejor momento para decirle a ningún país del mundo lo que hay que hacer. De hace rato que la FIFA debiera empezar a calmarse, aprendimos a ir con calma en esto, estoy seguro que como Presidente me entenderé mejor que nadie con la FIFA, les voy a explicar cómo en Chile funciona el fútbol: dos o tres equipos tienen un poder excesivo respecto a los chicos, los grandes necesitan jugar un campeonato, entonces hay que buscar normas que fomenten la competencia, que impidan la colusión y que permitan distribuir los recursos de forma equitativa.

Enríquez-Ominami destaca que su programa de gobierno es uno de los que más pone énfasis en materia deportiva / Foto: Sylvio García

Profundizando en el tópico de la industria del fútbol, ¿es partidario de mantener el modelo de las sociedades anónimas, volver a las antiguas corporaciones o proponer una nueva forma de administración?

El fútbol es un negocio privado de interés público. Hay dos cosas: la Federación de Fútbol debería tener una figura distinta al presidente de la ANFP, no puede ser que la ANFA y la ANFP no tengan a un tercero imparcial respecto a los intereses de dos instituciones que tienen sus propias agendas y legítimas. Respecto a las sociedades anónimas, el gran drama es que, al igual que otras políticas, su marco se hizo tomando intuiciones, creencias y no situaciones comprobadas en la realidad. ¿Cómo se construyó el edificio de la sociedad anónima? En base a la hipótesis que los clubes estaban completamente quebrados. Hoy, con las sociedades anónimas, buena parte de los clubes podrían estar quebrados, de hecho uno ya quebró (Deportes Concepción). Entonces, para salir de un problema nos metimos en otro y los que perdieron aquí son los que aman el fútbol, son los clubes deportivos que tenían 17 ramas y se redujeron a tres o en ciertos casos a una. Toda la discusión tiene que hacerse sobre la base de datos empíricos, es fácil ser general después de la batalla, yo no voté la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, me sale fácil dispararle porque la veo de lejos, pero veamos la realidad: hay plata, pero no hay para todos. A mí no me gusta el modelo actual, yo le devolvería el fútbol a sus socios, buscaría fomentar que los socios, como era antes, participen de las decisiones y de las ramas deportivas de los clubes.

Para nosotros es elemental que vuelvan los bombos a los estadios, que vuelva la fiesta al estadio, la fiesta no es violencia

Otra arista de alta discusión política en materia deportiva, en específico del fútbol, es el problema de la violencia en los estadios. ¿Mantendría el plan Estadio Seguro o desarrollaría otra política?

La violencia está en muchos sectores de Chile, entonces no podemos partir de la idea que el fútbol es violento. Primero, en Chile estamos con mucha violencia sicológica, bullying, tenemos violencia en el Sename, entonces hay que tener cuidado cuando se habla de violencia. Para nosotros es elemental que vuelvan los bombos a los estadios, que vuelva la fiesta al estadio, la fiesta no es violencia. Sí, hay que buscar fórmulas súper audaces, en Argentina se tomaron decisiones súper impresionantes, como no permitir a la hinchada visitante, hay que tomar medidas drásticas porque hay cosas que son simplemente intolerables, pero antes de llegar a esos puntos está el empadronamiento que se está haciendo, está el fichaje, está la educación, está también el pensar los estadios no solamente como espacios para el fútbol. Los malls reemplazaron a la Plaza de Armas, duele, pero es la verdad. A mí me gustaría que la Plaza de Armas fuera el lugar donde todos fuéramos el fin de semana, pero el fin de semana está todo el mundo metido en el mall. ¿Por qué no transformar los estadios en centros culturales? ¿Por qué no hacemos que a la misma hora del partido al lado estén dando una obra de teatro? Tenemos que tomarnos los espacios, a los delincuentes se les hará más difícil, cuando la mayoría se expresa el delincuente pierde, el delincuente se expresa cuando sabe que es mayoría, hay que reducirle los espacios a los violentos.

¿Qué rol tendría el Ministerio del Deporte en su gobierno?

Hay un tema de dinero. Primero duplicar el presupuesto actual en deporte, pasar del 0,74% del deporte al 1,5%, que sigue siendo poco, pero sería el doble. Por otro lado, tengo una dificultad con los ministerios nuevos. En Chile se establecieron algunos ministerios verdaderos, que ven la seguridad, la defensa, el dinero, y el resto son colaterales. En este caso Cultura y Deporte es aún peor, tienen rango de ministerio, pero en realidad son servicios. Cuando un ministro de esos ministerios tiene una idea tiene que ir a Hacienda, donde un tipo que está preocupado de las finanzas del país, que tiene reuniones con todo el mundo, y que si llega el tipo del Deporte a verlo no le dará prioridad. Es un ministro pidiéndole plata a otro ministro, entonces tenemos que hacer que realmente tenga calidad de ministro, de tomo y lomo, no más ministerios de segunda división. El Ministerio del Deporte tiene que ser tan importante como el de Economía.

La seguridad de tener un padre que te banca te permite dedicarle todo el tiempo al deporte, en nuestro caso ese padre filial será el Estado

Hoy muchos deportistas de alto rendimiento se encuentran se encuentran en una disputa con el Gobierno por la asignación de la Beca Proddar. Los deportistas acusan que les quitan apoyo y el ejecutivo responde que el aporte en dinero está sujeto a rendimientos, que no se trata de un sueldo. ¿Cuál es su postura?

Le encuentro toda la razón a los deportistas. En cultura pasó exactamente lo mismo, eso pasa porque nos sometimos a la concursabilidad, lo que se implantó en Chile ante los escasos recursos de la billetera fiscal. ¿Qué hay que hacer? Sin dejar la concursabilidad como mecanismo de asignación de recursos, hay que pasar al fomento, acompañar en ese proceso de crecimiento, garantizar condiciones. Creo que es perfectamente posible pasar a una nueva política del deporte basada en el fomento, acompañar al deportista las 24 horas del día, porque para que sea de alto rendimiento tiene que poder ensayar, equivocarse y volver a ensayar. El sistema de becas le provoca estrés al artista y al deportista, porque si el tipo no le achunta una vez sabe que la carrera se le pueda acabar, en cambio si sabe que cuenta con un apoyo a largo plazo, puede llegar muy alto. De hecho, los grandes tenistas de Chile, sin querer faltar el respeto, tuvieron condiciones propias, la seguridad de tener un padre que te banca te permite dedicarle todo el tiempo al deporte, en nuestro caso ese padre filial será el Estado. Hay que acompañar a los deportistas, el Estado tiene que garantizarle a los padres del deportista que tendrá las condiciones necesarias.

ME-O deportivo