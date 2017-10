Marcelo Gallardo también se desmarca de la Roja

Juan Antonio Pizzi se despidió de la Roja tras no poder clasificar al Mundial de Rusia 2018 y ahora la ANFP está enfocada en encontrar un reemplazante. Manuel Pellegrini, Eduardo Berizzo, Martín Lasarte, y Marcelo Gallardo son sólo algunos de los nombres que han rondado en el entorno de la sede del fútbol como posibles candidatos para tomar el puesto de Macanudo.

Sin embargo, de a poco se van bajando nombres y el primero en desmarcarse fue Berizzo, actual estratega del Sevilla y ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el periodo que era DT de la selección chilena. Y al argentino también se le sumó otro compatriota para descartarse de la opción de llegar a Chile: Marcelo Gallardo.

El Muñeco, que ha tenido un gran rendimiento con River Plate, se bajó de la carrera por ser el nuevo estratega de la selección chilena y aseguró que no ha recibido ningún llamado de la ANFP, además de estar muy cómodo en el club que actualmente está dirigiendo.

"No recibí ningún llamado. Estoy muy abocado en lo mío. No me desenfoco para nada con cualquier rumor o cualquier llamado que puede llegar a existir, estoy con la cabeza muy metida en lo que significa el mundo River", señaló el técnico en conferencia de prensa al ser consultado sobre la opción de llegar a ser el DT de la Roja.