La Roja se tomará descanso hasta marzo y la ANFP ya prepara la búsqueda de DT

La selección chilena recibió un duro golpe al quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 y ahora se vendrá un período de reestructuración tras la salida de Juan Antonio Pizzi como técnico. Por eso, en la ANFP ya trabajan para dar con un nuevo DT, pero se tomarán un tiempo para tomar la decisión acertada de cara a los tiempos de recambio que se vienen.

Al menos, así lo dejó en claro el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, quien aseguró que ya comenzarán con la búsqueda de un nuevo técnico, pero que no se apurarán en la decisión que tomarán: "vamos a hacer todas las gestiones para encontrar al mejor para nuestra visión de mediano a largo plazo. Queremos generar un proceso a largo plazo y tenemos la oportunidad de quien dirija la selección tenga una coherencia con este plan, no hay hay una inmediatez para elegir al sucesor de Pizzi y trataremos de hacerlo con paciencia"

"Estamos preocupados de desarrollar una actividad coherente entre todas las selecciones, eso extenderá un poco más el plazo de la búsqueda para el cargo del entrenador de la selección, aunque el equipo no puede estar sin entrenador por mucho tiempo. Es muy inconveniente hablar hoy de nombres. Hay muchos que pueden estar, pero hay un plan para que todas las selecciones vayan en conjunto", agregó.

Sin embargo, el dirigente tuvo palabras para referirse a Manuel Pellegrini, quien asoma como el favorito de los fanáticos para asumir la selección chilena. "Él no es el candidato que estamos manejando por ahora. Manuel Pellegrini es un gran nombre y tiene todo el mérito para dirigir a la selección, pero hay muchos entrenadores más que podrían hacerse cargo, pero eso tenemos que ir viéndolo de a poco", dijo.

Los planes de la Roja y el "pacto" de Perú con Paraguay

Luego del fracaso en las Clasificatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018, la selección chilena se tomará un descanso y no pactará partido en la fecha FIFA que viene en noviembre, por lo que se tomaría un descanso hasta marzo, cuando nuevamente puedan pactar amistosos. "Las fechas de noviembre están muy encima y no nos parece prudente asumir un compromiso para la selección. La selección es muy importante y el cuidado de ella es básico. Nos parece que salir a un desafío de esa naturaleza no es apropiado. Esperaremos, y desde marzo en adelante estaremos en los planes de amistosos, con la selección en rodaje", señaló Andrés Fazio.

Además, para concluir, se refirió a un posible reclamo a la FIFA por el pacto de no agresión que tuvieron Colombia y Perú, pero descartó hacer una queja formal o unirse con Paraguay para esto.

"No sé si han existido conversaciones, pero eso no tiene nada que ver con la decisión que tomó la ANFP, que lo hizo en forma autónoma y responsable. No haremos una denuncia en común con ellos. El tema de las clasificatorias está cerrado y no haremos nada para cambiar eso", cerró.