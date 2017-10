Chapita Fuenzalida no cierra la herida de Rusia: "Va a ser doloroso ver el Mundial y que no estemos allí"

El volante José Pedro Fuenzalida se refirió al proceso clasificatorio para Rusia, en el cual se mostró dolido por no poder viajar al Mundial de Rusia 2018 con la Selección chilena tras la dolorosa eliminación de la escuadra nacional.

“Fue un golpe durísimo no clasificar a Rusia. Es duro para toda la gente. Queríamos ir a un tercer mundial seguido, pero nos quedamos afuera. El ambiente extra futbolístico no ayuda, se ha golpeado a jugadores y no lo merecen. Ellos han dado la vida por esta camiseta, durante 10 años”, dijo el jugador de Universidad Católica tras el triunfo sobre Iquique por 2-0.

“Darse cuenta que estas fuera de un Mundial es doloroso. Aún hay equipo y jugadores para el futuro. Va a ser doloroso ver el Mundial y que no estemos allí”, añadió el Chapita con mucha tristeza.

Sobre el gol que anotó ante los iquiqueños, Fuenzalida expresó que "fue un buen gol. Estoy contento por el partido, necesitábamos ganar y muy feliz por aportar con un gol. Mejoramos el nivel y es lo que esperábamos".

"Teníamos claro que el trabajo nos ayudaría. Hicimos dos goles y generamos varias oportunidades. Creo que el trabajo nos da estos frutos. Vamos partido a partido y no pensamos en el futuro. La otra semana queremos sumar y escalar en la tabla", cerró.