Esteban Paredes confirma problemas en la Roja y sale en defensa de Arturo Vidal

Esteban Paredes fue la gran figura del triunfo 2-0 de Colo Colo sobre Santiago Wanderers de este domingo. Además de marcar un gol, el capitán de los albos habilitó a Iván Morales para el segundo. Con ese buen rendimiento en el duelo, el goleador fue elegido el mejor jugador por CDF y en ese medio se refirió a las polémicas de la selección chilena tras la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018.

En esa línea, el seleccionado salió en defensa del volante Arturo Vidal por las críticas de indisciplina que vivió el del Bayern Munich durante el proceso, y pidió respeto después de todas las cosas ganas en los últimos años.

"Es lamentable que en el fútbol pasen estas cosas. Ganamos tantas cosas (con La Selección), que creo que después la gente se acostumbre. Hoy lo que están haciendo con un compañero no se hace. Muchos dicen que el es el mejor volante del mundo y es lamentable que pasen estas cosas", compartió Paredes sobre las críticas a Vidal.

Por otra parte, y sobre la no clasificación y el actual estado de la Selección Chilena, el goleador albo reconoció que "hay un quiebre" y que no hay porque "sacar los trapitos al sol y decir las cosas como son. No hay que manchar el nombre de Chile para solucionar los problemas".

Ante las consultas sobre cuales son los problemas internos de La Roja, Paredes compartió que "es lo que todos sabemos, no hay mas que ocultar. Creo que de repente se rompen códigos, porque en el Selección somos una familia donde todos queremos hacer las cosas bien y no me parece justo lo que esta pasando".

Por último, Paredes deseó lo mejor para el futuro seleccionador de Chile, señalando que ojalá pueda contar con "un equipo de lujo".

El Rey desde Alemania

Al mismo tiempo en que Paredes declaraba y lo defendía, Arturo Vidal felicitaba al goleador albo por sus declaraciones y su buen partido ante Wanderers. A través de su cuenta Instagram, el mediocampista subió una foto de las declaraciones de El Tanque con la leyenda "muy bien hermano".