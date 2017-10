Árbitro reconoce error en Antofagasta-U. de Chile: "Debí expulsar" a Romo por golpe a Monzón

Una de las acciones más polémicas en el duelo entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile fue la que protagonizaron Bruno Romo y Fabián Monzón. Minutos antes de finalizar el duelo, el defensa de los Pumas pegó un fuerte codazo en la cara del jugador azul que lo dejó con un profundo corte que le costaron 13 puntos en el pómulo izquierdo. La acción de Romo ni siquiera fue considerada como infracción en ese momento por el árbitro Felipe González.

Pero al revisar las imágenes por televisión, el juez del partido entendió el grave error que había cometido en esa jugada del triunfo de la U sobre los nortinos por 2-0 y que los metió en la lucha por el título.

"No me percaté de la gravedad de la infracción. (…) Me acerqué a Monzón, él giró la cara y lo vi con sangre. Cuando se paró, tuve la claridad de que hubo algo, pero como vi al jugador con la cara llena de sangre no pude ver donde estaba el corte: no sabía si era en la cabeza, si fue un cabezazo entre ambos o un codazo", intentó explicar González a El Mercurio.

En esa línea, el juez asume su error y afirma que en ese momento "no tuve la claridad para definir qué había pasado; de lo contrario, expulso a Romo altiro. Las imágenes son elocuentes, yo tuve que haber revisado al jugador antes de terminar el partido, porque había tiempo. Mi error fue no ser más prolijo, porque jugo una agresión que debió haber sido sancionado con tarjeta roja".

Por el momento, la única posibilidad de que Brumo Romo sea castigado es que el Tribunal de Disciplina actúe de oficio. En ese escenario, la posible denuncia que realice en las próximas horas Universidad de Chile será fundamental.