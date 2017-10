Borghi sobre Vidal: "Durante todos los años que lo dirigí supe que bebía"

Apenas se consumó el fracaso de la selección chilena de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018, Arturo Vidal se ha llevado gran parte de las críticas por sus actos de indisciplina que, de alguna forma, pudieron haber perjudicado a la Roja.

Es más, la semana pasada se filtró una conversación que tuvo Jorge Sampaoli, ex técnico del combinado criollo, con periodistas durante el 2015 donde hacía alusión a los problemas del volante del Bayern Múnich con el consumo de alcohol.

Y uno de los que se refirió a esta situación fue Claudio Borghi, quien dirigió a al volante en Colo Colo y después en la propia Selección.

"Vidal nació en un país donde se bebe mucho. Ese es un hecho. Durante todos los años que lo dirigí supe que bebía, pero no vi que tuviera problemas de alcoholismo", reconoció el "Bichi" a Las Últimas Noticias.

"A Arturo no lo veo desde que dejé la Selección así que no sé cuál es su situación actual. Aunque si es alcohólico, con todo lo que juega en Alemania y Chile, tendría que ser un fenómeno", añadió.

Además, el actual comentarista de Fox Sports dijo creer que la edad y el paso del tiempo incidió en el fracaso de a Roja para no ir a la cita planetaria.

"Medel e Isla juegan hoy en Turquía y no en Italia y por algo será. Bravo es suplente en su equipo. Aránguiz físicamente no está en su mejor momento. Díaz se fue de Europa y está en México. Jara, Beausejour, Valdivia y Pinilla retornaron a Chile. Es evidente que todos ellos ya no están en el nivel que estaban hace un par de años", enfatizó.