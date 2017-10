Marcelo Ríos defendió a Arturo Vidal: "Como deportista uno tiene momentos para pasarla bien"

Por Diego Jorquera

La eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018 sigue dando qué hablar. La tarde de este lunes fue Marcelo Ríos quien opinó sobre la situación. En su estilo siempre directo y polémico señaló que todos tienen un poco de culpa.

"Hay tiempos buenos y malos. La Selección fue algo muy bueno en un momento y el bajón fue muy fuerte. Quedarse sin Mundial después de dos títulos en Copa América fue muy duro. Fue un poco de mala suerte los dos partidos que se perdieron", señaló Ríos en una actividad comercial, donde promocionó una nueva marca de poleras.

El ex número uno del mundo también compartió que el desgaste físico le pasó la cuenta a los jugadores. "Esta situación los pillo en un mal momento y eso es algo que le pasa a todos los deportistas. Nos hicimos expectativas muy grandes con la Selección y por eso duele más".

También habló del ahora ex DT del equipo nacional: "nunca me gustó Pizzi, pero no me voy a ir en contra de él".

Ante las conductas de Arturo Vidal, quien ha sido apuntado por sus supuestos actos de indisciplina, el ex tenista dijo que no era quién para hablar de fútbol, pero "que como deportista uno tiene momentos para pasarla bien, yo la pasaba bien, pero hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas -de los deportistas-. Si Vidal anda borracho o no, yo no tengo idea".

Evitó hablar de tenis

Sobre las consultas de la reciente renuncia de todo el directorio de la Federación de Tenis de Chile, el zurdo no quiso opinar. Tampoco confirmó que acompañe a Nicolás Massú y al equipo chileno de Copa Davis ante Ecuador, pero sí señaló que "siempre voy a ayudar con cosas interesantes que tengan sentido".

El Chino y sus poleras / Gabriel Molina

El Chino dejará el país el próximo miércoles y volverá a Florida, Estados Unidos, ciudad donde vive actualmente.