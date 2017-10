Colo Colo no quiere perder la Magia: defenderá a Valdivia para que no sea suspendido

Colo Colo alcanzó el liderato del Torneo de Transición tras la victoria sufrida por 2-0 sobre Santiago Wanderers. Sin embargo, la alegría no fue completa, porque la expulsión de Jorge Valdivia empañó el triunfo albo.

El Mago vio la roja tras un encontrón con el zaguero wanderino Mario López, situación que lo dejará al margen del trascendental partido del próximo sábado ante Audax Italiano en La Florida.

Tras el partido, el presidente albo Aníbal Mosa, aseguró que van a "defender" a Valdivia ante el Tribunal de Disciplina para impedir que sea sancionado, tras el polémico cobro del árbitro Piero Maza.

Publimetro Chile Paradoja monumental: La tonta expulsión de Valdivia que le permitió triunfar a Colo Colo Una extraña reacción provocó que el Mago recibiera tarjeta roja, y con ello el partido se tornó a favor del Cacique que terminó ganandolo 2-0. El Mago, todavía no aprende…

"No entendí la expulsión de Valdivia. Voy a hablar con él, revisar las imágenes. Porque la verdad es que no me queda muy claro por qué fue la roja", dijo el timonel de Blanco y Negro tras el cotejo.

"Vamos a revisar los antecedentes, pero defenderemos a Jorge. Él no es malintencionado, pero la verdad es que tengo muy poca claridad sobre qué fue lo que pasó realmente", añadió.

En lo futbolístico, Mosa destacó que "con este triunfo nos acercamos al objetivo. Ganamos con más corazón que fútbol, pero esto es Colo Colo y acá es una obligación ser campeón".

Por último, el mandamás destacó la reacción de Pablo Guede en el partido ante Wanderers: "En un momento del partido estuvimos sin dos de nuestros mejores jugadores, como son Valdivia y Valdés, y el técnico supo leer el partido. El triunfo de hoy es un mérito de su trabajo, hay un fondo de juego".