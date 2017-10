Newcastle deja atrás a su polémico dueño y sale a la venta

El Newcastle United, que esta temporada regresó a la Premier League de la mano del técnico español Rafael Benítez, está en venta, según confirmó este lunes su polémico propietario Mike Ashley.

"Con el fin de dar al club la mejor oportunidad de asegurar su posición (en la Premier League) y las inversiones necesarias para permitirle alcanzar otro nivel (…) el propietario ha considerado que en interés del Newcastle United y de sus hinchas, el club sea puesto a la venta", anunció la entidad en un comunicado.

Mike Ashley, un empresario al frente de una gran cadena de tiendas de artículos de deporte, compró el popular club del norte de Inglaterra en 2007 por 150 millones de euros, pero ahora se desligará de la entidad y espera concretar la venta antes de Navidad.

STATEMENT: The owner of the club, St. James Holdings Limited, has confirmed that #NUFC is up for salehttps://t.co/lqvpqHAR1Z pic.twitter.com/OSAhzyIl1K

— Newcastle United FC (@NUFC) October 16, 2017