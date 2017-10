Tierra de gigantes: Todo lo que debes saber de la temporada 2017/18 de la NBA

La temporada 2017-18 de la NBA se inicia este martes con el campeón Golden State Warriors en plan de repetir el título, apoyado en sus estrellas Stephen Curry y Kevin Durant, y la que podría ser la última campaña del astro argentino Manu Ginóbili.

Los Warriors son causantes de la era de los "Superteams", que que en base a su poderío económico contratan a dos o tres grandes jugadores para conseguir el ansiado campeonato, situación que marcará la pauta del torneo este año.

En el empeño de destronar a los favoritos, el subcampeón Cleveland Cavaliers y los aspirantes Houston Rockets, Oklahoma City Thunder y Boston Celtics se han reforzado con jugadores de élite también acumulando contratos multimillonarios, muy por encima de los otros jugadores en las planillas de cada equipo.

Como señaló el legendario Michael Jordan hace unos días, salvo esos cinco equipos, el resto entra en la categoría de lo que él calificó "clubes basura", limitadas sus esperanzas a conseguir un pasaje a los playoffs, y a la circunstancia de que las lesiones en las filas de los favoritos le abran el camino a un improbable milagro.

Tal vez la excepción de la "regla Jordan" sea San Antonio Spurs, si sus veteranos se mantienen sin problemas físicos y su joven estrella Kawhi Leonard se recupera a tiempo de una lesión para empezar a aportar temprano en la campaña.

Warriors, favoritos

Golden State Warriors, campeones en 2015 y 2017 y subcampeones en 2016, son los grandes favoritos en las casas de apuestas de Las Vegas.

Según los entendidos, la franquicia asentada en Oakland tiene favoritismo de 2-1, por delante de Cleveland (4-1), Boston (10-1), San Antonio, Houston y Oklahoma City (16-1).

La llegada en julio de 2016 de Durant les dio a los Warriors una fuerza impresionante sobre los otros 29 equipos, demostrada cuando en la final derrotaron a los campeones Cleveland Cavaliers por 4-1.

El mesionado Durant, los especialistas en triples Stephen Curry y Klay Thompson y el ala pivot Draymond Green, conforman una cuarteta demoledora en busca del tercer título de liga para Golden State como franquicia.

Carrera "armamentista"

Houston fue el primer equipo en buscar refuerzos y en una jugada inicial reclutó al base estrella Chris Paul, en un intercambio en el que cedió nada menos que siete jugadores a Los Angeles Clippers.

A sus 32 años, "CP3" sueña con su primer título de la NBA, pero ahora tiene de compañero a James Harden, segundo mejor anotador de la temporada 2016-17.

"La NBA está en la carrera armamentista más intensa de los últimos años. O entras, o miras desde las trincheras", dijo Daryl Morey, gerente general de Houston. "Con Harden y Paul podemos competir con los monstruos de la Liga".

Oklahoma City también reforzó sus filas y buscó ayuda a su superastro Russell Westbrook, el MVP de la pasada campaña, que ahora tendrá a su alrededor a Paul George, proveniente de Indiana Pacers, y a Carmelo Anthony, otro que anda en busca de un primer título después de muchas desilusiones con los New York Knicks.

Boston colocó al lado de su centro estrella, el dominicano Al Horford, al base Kyrie Irving, quien no pudo soportar en Cleveland el peso de LeBron James, y a Gordon Hayward.

Y los Cavaliers, con su cuatro veces Jugador Más Valioso, LeBron James, pujando por un octavo viaje consecutivo a las Finales, agregaron a Dwyane Wade, Derrick Rose, además de Jae Crowder e Isaiah Thomas, quien llego tras el acuerdo que envió a Irving a Boston.

En total, ocho jugadores con un total de 45 apariciones en el Juego de las Estrellas cambiaron de equipo.

Manu y Pau, referentes

El argentino Manu Ginóbili y el español Pau Gasol son los referentes claves en un pequeño pelotón de 22 jugadores hispanoamericanos o de raíces latinas que tomarán parte este año en la temporada NBA.

Ginóbili, de 40 años, decidió postergar su retiro para jugar su decimosexta temporada consecutiva con los Spurs.

La pasada campaña promedió 7.5 puntos y 18.7 minutos por juego, y evidenció que aún tiene gasolina en el tanque para las exigencias de la Liga. En 15 temporadas con los Spurs, se clasifica entre los cinco primeros en la historia de la franquicia en puntos (13,467), juegos (992), asistencias (3,835) y robos (1,349).

Con el francés Tony Parker previsto a perder una buena parte del comienzo de la temporada con una lesión en el cuádriceps sufrida en los playoffs, y Kawhi Leonard perdiéndose el inicio de campaña por lesión, Gregg Popovich buscará mantener a flote a su equipo con los salvavidas de Ginóbili, Pau Gasol y LaMarcus Aldridge.

Las principales fechas de la temporada 2017-18 de la NBA

17 de Octubre 2017: Inicio de la temporada regular

7 y 9 de Diciembre 2017: Partido Brooklyn-Miami en México

25 de Diciembre 2017: en día de navidad Golden State-Cleveland, reedición de las finales de 2015, 2016 y 2017

11 de Enero 2018: Boston-Philadelphia en Londres.

15 de Enero 2018: Cleveland-Golden State

16-18 de Febrero 2018: Semana del Juego de Estrellas en Los Angeles

11 de Abril 2018: fin de la temporada regular

14 de Abril 2018: Inicio de los playoffs

31 de Mayo 2018: Inicio de la Final NBA 2018

The TOP 10 CROSSOVERS of the #NBAPreseason! The 2017-18 season tips off Tuesday pic.twitter.com/U18yQdP2IV — NBA (@NBA) October 14, 2017

Principales movimientos en la NBA para la temporada 2017-18

. Atlanta

Salieron: Tim Hardaway Jr. (a New York Knicks), Dwight Howard (Charlotte), Paul Millsap (Denver), Thabo Sefolosha (Utah)

. Brooklyn

Llegaron: DeMarre Carroll (Toronto), Timofey Mozgov (Lakers), D'Angelo Russell (Lakers)

. Boston

Salieron: Isaiah Thomas (Cleveland), Jae Crowder (Cleveland), Kelly Olynyk (Miami)

Llegaron: Kyrie Irving (Cleveland), Gordon Hayward (Utah/agente libre)

. Charlotte

Llegaron: Michael Carter-Williams (Chicago), Dwight Howard (Atlanta)

. Chicago

Salieron: Jimmy Butler (Minnesota), Michael Carter-Williams (Charlotte), Joffrey Lauvergne (San Antonio), Rajon Rondo (Nueva Orleans), Dwyane Wade (Cleveland)

Llegaron: Justin Holiday (New York Knicks), Zach Lavine (Minnesota)

. Cleveland

Salió: Kyrie Irving (Boston)

Llegaron: José Manuel Calderon (Atlanta), Isaiah Thomas (Boston), Jae Crowder (Boston), Derrick Rose (New York Knicks), Dwyane Wade (Chicago)

. Denver

Salieron: Danilo Gallinari (Clippers), Roy Hibbert (sin equipo)

Llegaron: Paul Millsap (Atlanta)

. Golden State

Salieron: Matt Barnes (sin equipo), Ian Clark (Nueva Orleans), James McAdoo (Filadelfia)

Llegaron: Omri Casspi (Minnesota), Nick Young (Lakers)

Nota: Renovaron a Stephen Curry con un contrato de cinco años y 201 millones de dólares.

. Houston

Salieron: Patrick Beverley (Clippers), Sam Dekker (Clippers)

Llegó: Chris Paul (Clippers)

Nota: James Harden prolongó por cuatro años más, hasta el 2023, para un total de seis temporadas y 228 millones de dólares.

. Los Angeles Clippers

Salieron: Jamal Crawford (Minnesota), Chris Paul (Houston), Paul Pierce (retirado)

Llegaron: Patrick Beverley (Houston), Sam Dekker (Houston), Danilo Gallinari (Denver), Milos Teodosic (rookie), Lou Williams (Houston)

. Los Angeles Lakers

Salieron: Timofey Mozgov (Brooklyn), D'Angelo Russell (Brooklyn), Metta World Peace (retirado), Nick Young (Golden State)

Llegaron: Lonzo Ball (novato), Andrew Bogut (regreso de una lesión), Kentavious Caldwell-Pope (Detroit), Brook Lopez (Brooklyn)

. Minnesota

Salieron: Omri Casspi (Golden State), Zach Lavine (Chicago), Ricky Rubio (Utah)

Llegaron: Jimmy Butler (Chicago), Jamal Crawford (Clippers), Taj Gibson (Oklahoma City), Jeff Teague (Indiana)

. New York Knicks

Salieron: Carmelo Anthony (Oklahoma City), Derrick Rose (Cleveland)

Llegaron: Enes Kanter (Oklahoma City), Frank Ntilikina (novato), Tim Hardaway Jr. (Atlanta)

. Oklahoma City

Salieron: Taj Gibson (Minnesota), Enes Kanter (New York Knicks)

Llegaron: Paul George (Indiana), Carmelo Anthony (New York Knicks)

Nota: Russell Westbrook firmó un nuevo contrato de cinco años y 205 millones de dólares hasta 2023.

. Filadelfia

Llegó: Markelle Fultz (novato)

Nota: Joel Embiid firmó extensión de contrato de cinco años y 148 millones de dólares.

. San Antonio

Salió: Jonathon Simmons (Orlando)

Llegaron: Rudy Gay (Sacramento), Joffrey Lauvergne (Chicago)

Nota: Manu Ginóbili extendió a los 40 años su contrato por otras dos temporadas.