Un Weah feliz: su hijo la rompe en el Mundial y está a un paso de ser el nuevo presidente de Liberia

El senador George Weah, leyenda del fútbol africano y ex ganador del Balón de Oro, y el actual vicepresidente, Joseph Boakai, se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Liberia, anunció la Comisión electoral.

Según los resultados sobre más del 95% de los circuitos electorales escrutados, Weah fue el más votado, con 572.000 sufragios, equivalente al 39% de los votos emitidos, con una clara diferencia sobre Boakai, con 427.000 (29,1%).

Otros 18 candidatos quedaron muy relegados.

"No quedan dudas sobre la necesidad de una segunda ronda", declaró el portavoz de la Comisión electoral nacional (NEC), Henry Flomo, tras anunciar los resultados parciales.

Publimetro Chile El Weah chico la rompe con Estados Unidos en el Mundial Sub 17 El hijo de George, recordado astro en los 90 y actual candidato presidencial en Liberia, anotó un triplete en el 5-0 de EE.UU. sobre Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de India.

No fue la único noticia positiva para el ex jugador de AC Milan, porque en la presente jornada su hijo Timothy fue la figura en la clasificación de Estados Unidos a los cuartos de final del Mundial Sub 17.

Weah levantando el Balón de Oro / AFP

En la próxima instancia, el 7 de noviembre, se eligirá al sucesor de Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer jefa de Estado en África, quien no podía presentarse a la consulta por haber cumplido dos mandatos consecutivos de seis años cada uno.

Sirleaf, de 78 años y laureada con el premio Nobel de la Paz en 2011, pidió días pasados a sus conciudadanos "medir el camino recorrido" desde las atroces guerras civiles que padeció el país entre 1989 y 2003, dejando 250.000 muertos.