¿Alexis no lo es? Leyenda del Arsenal pide jugadores más "luchadores" en el club

Martin Keown, reciente última leyenda de Arsenal, criticó duramente la elección de los refuerzos del equipo en la última temporada, y de paso destrozó la actitud del alemán Mesut Özil.

El ex zaguero, molesto por el mal momento del equipo de Arsene Wenger, pidió jugadores más "aguerridos" y "luchadores" en la escuadra gunner. Y aunque reconoce la calidad del germano y también de Alexis Sánchez, quiere otro tipo de futbolistas.

"Por supuesto que queremos ver jugadores que sean grandes atletas y extremadamente hábiles como Özil o Sánchez, pero Wenger necesita más futbolistas de la calidad de Sead Kolasinac. Jugadores sólidos, decididos y directos, que sean más luchadores y aguerridos", dijo en BT Sport.

En esa línea, Keown expresó que "en el futuro, Wenger necesita reclutar a un tipo diferente de jugador que esté preparado para luchar en el campo de juego, para tener sacrificio, no sólo jugar".

Y en el caso de Özil fue muy duro, sentenciando que "siento que no tuvo la actitud necesaria ante Watford. No tengo idea cuál será su futuro, pero parece que no tiene la cabeza acá".

"Perdió una gran chance el sábado, pero no sé si realmente le importa el resultado del equipo o si está comprometido con esto. Sólo una solución a esto, que deje el club en enero", indicó.