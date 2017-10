La NBA empezó con una impactante lesión de la nueva estrella de Boston Celtics

Los fanáticos de la NBA esperaban ansiosos la noche inaugural de la temporada 2017/18, que comenzó este martes con el partido entre Cleveland Cavaliers y Boston Celtics. Pero la ansiedad se transformó en conmoción tras una impactante lesión sufrida por el nuevo alero de los Celtics, Gordon Hayward.

Cuando apenas se habían jugado cinco minutos del encuentro en el Quicken Loan Arena, el nuevo jugador de Boston, que llegó esta temporada proveniente desde Utah Jazz para ser la gran estrella del equipo, intentó completar un alley-oop, pero su tiro fue bloqueado y la peor parte vino en su aterrizaje. Hayward cayó con toda la fuerza sobre su pie izquierdo y sufrió una fractura en el tobillo que enmudeció a todo el estadio.

#NEBHInjuryReport: After a medical evaluation by Celtics/Cavs medical personnel Gordon Hayward has been diagnosed w/ a fractured left ankle.

— Boston Celtics (@celtics) October 18, 2017