A Colo Colo le molesta la sintética de La Florida: "No es el mejor escenario"

Colo Colo se prepara para un duelo clave en el Torneo de Transición, este sábado ante Audax Italiano a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, en un cotejo que puede marcar el futuro de ambos en el certamen.

El joven delantero albo Iván Morales analizó el partido y consideró que el recinto floridano no es el más óptimo para realizar un buen fútbol

"Creo que La Florida no es el mejor escenario que nos gustaría tener, pero es lo que nos toca no más", dijo el ariete de 18 años, quien marcó un tanto ante Santiago Wanderers en conferencia de prensa.

En esa línea y sobre el compromiso ante los itálicos, sentenció que "cada partido es importante. Hay que preocuparse de ir sacando puntos en cada partido para lograr el título. Estar arriba lo tomamos con tranquilidad. Hay que ir paso a paso y sólo importa lo que hagamos el sábado".

Además, el juvenil agradeció el apoyo de Esteban Paredes, referente y capitán del Cacique, y quien es uno de los jugadores más cercanos a él en el plantel de honor que dirige Pablo Guede.

"Como compañero, Esteban me ha ayudado mucho. Es un ídolo para mí y es un honor jugar con él. Las lesiones no han permitido que haya un compañero estable para Esteban en ataque. Gracias a Dios a él no le ha pasado nada", dijo.

Iván Morales celebra su gol ante Wanderers - Photosport

Sobre el gol que le marcó a los caturros y que le dio la tranquilidad a los de Guede, dijo que "es lo que todo delantero busca. Gracias a Dios se me dio y pude aportar al equipo".

También tuvo palabras para las ausencias de Jorge Valdivia y Jaime Valdés ante Audax, uno por suspensión y el otro por una molestia muscular.

"Sabemos que son grandes jugadores, pero creo que hay plantel para reemplazarlos de buena manera el sábado", explicó.

Finalmente, recordó el momento que en Guede lo bajó a las divisiones menores por rendimiento.

"Fue un proceso muy doloroso, ahora estoy contento de volver, no fue fácil bajar a la juvenil en ese momento", consideró.

"Cuando bajé me di cuenta de todas las cosas que había hecho mal y pude superarlo, ahora estoy con todas las ganas de hacer las cosas de la mejor manera, el profe me ha ayudado mucho", cerró.