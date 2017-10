Gonzalo Fierro ataca con todo: No descarta salir de Colo Colo y se suma al apoyo a Vidal

Las últimas temporadas de Gonzalo Fierro no han sido fáciles: En el torneo de Clausura por ejemplo sólo jugó siete partidos en Colo Colo, mientras que en estas nueve fechas del Transición no lleva minutos en cancha, al no ser considerado por el entrenador Pablo Guede.

Según el argentino, el lateral entrena bien durante la semana, pero el nivel de los otros jugadores es superior al del ex capitán albo, por lo que Fierro ha debido mirar los partidos del Cacique desde la banca o en la galería.

Desde fuera se podría pensar que el experimentado jugador tiene una mala opinión sobre el técnico, pero Fierro se apura en desmentirlo y además elogió al actual entrenador albo.

"Hemos tenido, a lo mejor, encontrones como todo técnico y jugador cuando las cosas uno no las hace como él quiere. Yo lo aclaré en su momento (con Guede) y la verdad es que hasta el día de hoy nunca he tenido un problema", afirmó Fierro en conversación con Mega.



Viendo el actual panorama en Colo Colo, Fierro no descarta salir del club a fin de año para tener más minutos de juego en otro equipo, ya que aún siente que puede aportar en la cancha.

"Vamos a ver que es lo que pasa de aquí a fin de año. Quiero jugar. Quiero sumar más minutos de los que he tenido ahora, porque han sido pocos", apuntó el histórico jugador.

Defendió a Vidal

Y siguiendo la misma línea de varios compañeros, como es el caso de Esteban Paredes este domingo luego del partido contra Wanderers, Fierro también salió en defensa de Arturo Vidal tras los hechos que se han conocido luego de la eliminación de Chile del Mundial de Rusia.

"Dentro del fútbol hay códigos y esos códigos, a veces, se tienen que respetar", explicó el "11" albo quien fue compañero de Vidal tanto en el Cacique como en la Roja.

"No se le puede culpar a Arturo de que es el responsable de Chile no haya clasificado al mundial, por todo lo que sucedió", cerró.