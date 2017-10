José Luis Chilavert buscará ser Presidente de Paraguay en 2023

Una sorpresiva noticia dio a conocer el ex arquero José Luis Chilavert, quien en un programa de televisión en Asunción, confirmó que lanzará su carrera política y será candidato a la presidencia de Paraguay para el año 2023.

En el programa "Polémica en el bar", el ex capitán de la alborroja explicó que su principal motivación es el amor que le tiene a Paraguay. "Tenemos que trabajar en equipo, no puedo tirar nombres todavía, pero son gente seria que hoy en día no están en política. Hay que amar al Paraguay y no pensar solo en el beneficio personal”, reveló.

Chilavert, que será el candidato del Partido Colorado, reconoció que tiene todo planificado y que a su familia no le gusta la idea, y que incluso lo trataron de “loco”.

El ex portero lanzó sus primeras línea políticas asegurando que trabajará para que "Paraguay no se convierta en una Venezuela", y que "no se puede vivir de subsidios del estado, a la gente hay que enseñarle a trabajar. Darle subsidios es fomentar vagos".