Nicolás Guerra: la estrella juvenil que ilusiona a Hoyos y los hinchas de la U

En los últimos años, Universidad de Chile no ha podido promover figuras jóvenes de la cantera al primer equipo con constancia. Es más, los azules se han transformado en un club netamente comprador que formador en las recientes campañas.

Sin embargo, este semestre la aparición de Nicolás Guerra (18) en el plantel de honor es una bocanada de esperanza para la U, tanto para el entrenador Ángel Guillermo Hoyos, sus hinchas y también para la directiva de Azul Azul, que ve al delantero como el proyecto exportable a futuro del club.

Guerra debutó con un gol en la Copa Chile ante San Luis (2-2) y días después fue figura en la victoria 2-0 sobre Antofagasta, donde si bien no llegó a la red, se lució con una gran asistencia para Sebastián Ubilla.

El primer gol del Kun Guerra en la U ante San Luis - Agencia UNO

Hace un año atrás, Guerra dialogó con El Gráfico Chile donde analizó sus sueños tras haber dejado Cobreloa a los 14 años para fichar con la U y jugar en las divisiones menores de los universitarios.

"De Cobreloa me llevo los mejores recuerdos. Los profesores me enseñaron mucho. Pero decidí salir del club para seguir mi vida en Santiago por mi familia", contaba en esa ocasión.

"A los 14 años me llevaron a realizar la pretemporada con la Sub 19 y el primer equipo. Fue una linda experiencia en lo profesional. En la U tuve la oportunidad de llegar y ser titular de inmediato. Llevo tres años y siempre he sido goleador", añadió.

Lo más importante es que el joven Guerra, quien es representado por Sergio Gioino, pretende hacerse un nombre en los azules antes de partir prematuramente al extranjero: "Quiero ganarme un puesto en el primer equipo de Universidad de Chile y recién ahí poder pensar en salir del país".

La visión de Hoyos

En tanto, el entrenador de la U analizó el presente de Guerra, a quien le puso "Kun" por su similitud con el argentino Sergio Agüero, llenándolo de elogios por su capacidad futbolística y el futuro que posee.

"Apareció el 'Kun' como una alternativa, lo que nos tiene contentos porque será un aporte para el fútbol chileno e internacional. Es una gran persona que trabaja en silencio", expresó.

Además, consideró en una conferencia de prensa de la semana pasada que "desde la persona tiene una gran similitud con Felipe Mora. Es un chico silencioso, humilde que se deja aportar todos los condicionantes del aprendizaje. Guerra sabe que no sabe y siempre está atento para aprender, es una de sus máximas virtudes".

"A nosotros nos aporta frescura, atrevimiento, esa rebeldía a nivel futbolística que puede crear, nos permite generar cosas positivas", comentó.