Peric celebra ausencia de Valdés y Valdivia en Colo Colo: "Es una pérdida, marcan diferencia"

El arquero de Audax Italiano, Nicolás Peric, aseguró que Colo Colo puede sufrir ante los itálicos la ausencia del lesionado Jaime Valdés y el suspendido Jorge Valdivia, en el duelo de este sábado en La Florida desde las 18:00 horas.

El locuaz meta itálica dijo en conferencia de prensa que "que no estén el 'Pájaro' (Jaime Valdés) y Jorge (Valdivia) no acepto que sea un arma de doble filo. Los jugadores buenos siempre son importantes y que no estén, tiene que significar una pérdida para Colo Colo".

Además, indicó que "ellos dos juegan siempre y marcan una diferencia, por algo tienen la jerarquía que tienen. No lo veo de doble filo. Siento que son una pérdida importante, a nosotros no nos importa más allá de que son dos nombres, pero tenemos que tratar de ocuparnos".

Y del presente del goleador Bryan Carrasco, quien lleva ocho goles (siete de penal), expresó que "mientras haga goles, si quiere hacerlo con la ceja, me da lo mismo, para mí, el equipo que ganó fue Audax y que no ganó fue el otro".

Luego bromeó diciendo que "yo no me pararía siete veces ante un tipo para patear un penal, no tengo esa capacidad para patear siete y no fallar ninguno. Alguna gracia tiene, Dios quiera que siga así, en estado de gracia, con esa virtud, que no es gratis. No se para cualquiera".