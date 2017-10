Fernando Alonso seguirá en McLaren pese a dos desastrosas campañas

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, continuará en el equipo McLaren la próxima temporada, anunció este jueves la escudería británica.

Alonso, de 36 años, quien corre para McLaren desde 2015, firmó un nuevo contrato por un año: "Es fantástico tener la posibilidad de continuar mi colaboración con McLaren, es lo que mi corazón me dijo siempre que debía hacer ya que aquí me siento como en casa", explicó en un comunicado.

"Es una escudería fantástica, con gente increíble en ella (…) McLaren tiene los recursos técnicos y la potencia financiera para ganar carreras y títulos mundiales en Fórmula 1 muy pronto", estimó.

"A pesar de que los últimos años no han sido fáciles, no nos hemos olvidado de cómo ganar y creo que podemos volver a conseguirlo pronto", añadió.

Desde su regreso en 2015 a la escudería británica, donde ya corrió en 2007, los resultados no han sido los esperados debido sobre todo a los problemas con el motor Honda. No en vano, aún no sabe lo que es subir al podio y, esta temporada, ocupa el 16º puesto de la clasificación de pilotos con únicamente 10 puntos, tres menos que su compañero, el belga Stoffel Vandoorne.

McLaren, cuyo último título mundial de constructores data de 1998, prepara ya la temporada 2018 tras romper su vinculación con Honda y optar por usar motores Renault a partir de 2018 y hasta 2020.

"Conducir de nuevo para Renault, aunque solo sea con su motor, es un gran sentimiento. Red Bull ha estado demostrándolo este año, con dos autos en el podio de Japón, con los dos autos en el podio en Malasia… Así que sabemos de lo que es capaz el motor Renault", celebró el asturiano.

"Ahora debemos dar un paso adelante y hacer que suceda", añadió el español, que maneja en la escudería inglesa que no sabe lo que es ganar una carrera desde 2012, cuando Jenson Button se impuso en Brasil.

"Con Fernando aquí, no hay duda de que tenemos a un piloto que puede ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de volver a ganar en Fórmula 1 y, creedme, estamos todos entusiasmados por lograrlo", respondió el máximo responsable de McLaren Zak Brown.

The Samurai is staying at McLaren. Full story on Fernando extending his relationship with the team: https://t.co/tCRL5Sj0Gd #VamosFernando pic.twitter.com/fyMRweKdLu — McLaren (@McLarenF1) October 19, 2017