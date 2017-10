El irónico pedido de Guede antes de enfrentar a Audax: "Ojalá que no le cobren un penal"

Pablo Guede, entrenador de Colo Colo, adelantó el trascendental duelo de este sábado (18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida), donde el Cacique buscará la victoria para mantenerse en el liderato del Torneo de Transición.

En conferencia de prensa, el argentino fue claro al alabar a los itálicos y aseguró que desde ahora en adelante no guardará nada con tal de conquistar la ansiada estrella 32 de los albos en Primera División.

"El partido siguiente siempre es el más importante para nosotros, ya no podemos cuidar a nadie, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ya es ganar y luego ver lo que pasa, lo más importante siempre es el próximo partido. Ya no podemos manejar nada como pasó con el Mago (Valdivia) contra Palestino", dijo el trasandino.

En esa línea, analizó al cuadro de Hugo Vilches, sentenciando que "el partido va a ser muy complicado, ellos están en un nivel muy alto y están muy confiados en lo que están haciendo, y lo que realizan lo hacen de gran manera, es un lindo desafío enfrentarlo. Creo que es una motivación para el grupo mantener esto y es un fortalecimiento para todo el grupo, ahora es el momento para dar el Do de pecho".

"Audax siempre fue un rival complicado, viene trabajando bien hace tiempo y ahora están cosechando lo que sembraron meses atrás, para mí no es una sorpresa lo que están haciendo, son muy buen equipo", añadió.

Y sobre las características de los verdes combinó conceptos e ironía, diciendo que "de Audax me preocupa todo, tiene un arquero que maneja todos los tiempos, los centrales son muy rápidos, los laterales atacan mucho, los volantes centrales dan mucho equilibrio y los de arriba te hacen goles, te llegan y te atacan mucho. Como equipo me preocupa todo y ojalá no le cobren un penal, porque los mete todos Carrasco".

Ya más serio, expresó que "la verdad no me preocupa eso (los penales), no significa nada, él patea los penales de forma excelente, aparte el del otro día fue penal, no hay nada que decir, se los cobraron bien, los últimos fueron todos penales, allí no hay discusión".

"Carrasco es un gran jugador, lo de patear penales es un extra, pero es un tremendo futbolista y a la hora de valorarlo es un añadido, pero él tiene muchas cosas más importantes que solo patear penales", aseguró.

Publimetro Chile A Colo Colo le molesta la sintética de La Florida: "No es el mejor escenario" El delantero Iván Morales aseguró que la cancha donde es local Audax Italiano les complica, pero que "es lo que nos toca no más".

Más de Guede

Hugo Vilches: "Es un gran entrenador, está bien que diga eso Hugo (señaló que "le vamos a faltar el respeto a Colo Colo"), a él lo respeto mucho, y está bien que lo diga porque no pierde su esencia como equipo".

Árbitros: "No me refiero a los árbitros, sólo fue una vez que salí muy caliente y enojado, lo mejor es no hablar de los árbitros".

Dichos de Raúl Ormeño: "Lo de Valdivia no es tema, el árbitro dirigió bien, llevó bien el partido, pero se apresuró en la expulsión. Creo que lo le molestó al Bocón es que lo hayan sacado la amarilla a Baeza (ante Católica)".

Formación: "No lo sé todavía, hasta mañana viernes que no entrenemos vamos a ver cuál es la mejor manera de hacerle daño a Audax. Lo bueno es que tengo muchas posibilidades de garantía para reemplazar a los que faltan".

Octavio Rivero: "Lo de Octavio es un tema futbolístico, lo veía mejor a Iván (Morales) que a él, vamos a ver si hace un buen trabajo va a estar en la convocatoria".

El pasto sinético de La Florida: "Nunca me he quejado del pasto sintético, pero hay que trabajar bien y tendremos tiempo para recuperarnos, es lo que nos toca en este partido y habrá que ganar. Lo que tenga que pasar, pasará, más pensando que quedan seis partidos".

Agustín Orión: "La tranquilidad sobre él siempre la tuve, desde que lo firmamos ha hecho un trabajo profesional y serio, pero siento que el mérito es del equipo que le lleguen poco a Agustín, ya que en los últimos partidos no le llegaron mucho que digamos, los dos mano a mano de Wanderers fueron las más peligrosas de los últimos partidos".

Estilo de juego: "Ahora todos los equipos tienen algo por qué jugar, va a ser muy duro lo que viene, nosotros corremos riesgo al jugar golpe por golpe, y no sé si eso nos convenga mucho".