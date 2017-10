Pablo Guede no se da por vencido con el Pájaro Valdés y lo esperará hasta última hora

"Si el Pájaro está para jugar 10 minutos, jugará los 10 minutos". Con esas palabras el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, confirmó que esperará hasta último momento al volante Jaime Valdés para ver si puede enfrentar a Audax Italiano, este sábado desde las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

El mediocampista salió con problemas físicos en la victoria del pasado fin de semana ante Santiago Wanderers y el lunes, luego que le realizaran exámenes, se confirmó una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Por eso, con los problemas que tiene, el Pájaro no ha podido entrenar con sus compañeros durante toda la semana con sus compañeros y recién este jueves realizó trabajos diferenciados.

Sin embargo, Pablo Guede no se da por vencido con el Pájaro y lo esperará hasta última hora. Es que, ante la ausencia de Jorge Valdivia por suspensión, el técnico sabe que el crucial partido ante los itálicos se le pondría muy cuesta arriba si no tiene a ninguno de los integrantes de la fundamental dupla Va-Va.

Publimetro Chile En Colo Colo están furiosos por sanción a Valdivia: "En el Tribunal hay tres tipos de la U" El asesor del Cacique, Raúl Ormeño, se lanzó con todo contra el ente disciplinario por la suspensión al Mago: "Esos tres nunca van a votar a favor de Valdivia ni Valdés".

"Tenemos jugadores que los pueden reemplazar de buena manera y estamos viendo que es lo que más nos conviene para obtener un triunfo. A Pajarito lo voy a esperar hasta último momento, yo no le he descartado y lo voy a esperar. El Pájaro, por su forma de jugar y enganchar, es fundamental en cancha sintética y todavía no sabemos si puede llegar, pero me dijeron que hay una posibilidad y me agarraré a eso", dijo Guede sobre los aspectos que le entrega Valdés en la cancha del Bicentenario de La Florida.

Aunque lo esperará hasta último minuto, Jaime Valdés no estuvo presente en el equipo titular que paró el técnico en la práctica de fútbol de este jueves, donde, por ejemplo, Carlos Villanueva toma cada vez más fuerza para ser el reemplazante del Mago Valdivia en la creación, ganándole la pulseada a Nicolás Maturana.

Pablo Guede definirá este viernes el equipo titular de Colo Colo que enfrentará el crucial partido del sábado ante Audax Italiano, que será fundamental en la lucha por el título del Torneo de Transición.