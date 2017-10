Lewis Hamilton puede ser tetracampeón de la F-1 este domingo

Tras su gran demostración en Asia y las repetidas decepciones de Ferrari y Sebastian Vettel en las últimas carreras, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) podría hacerse con su cuarto título de campeón del mundo en la Fórmula Uno el domingo, en el Gran Premio de Austin en Texas, Estados Unidos.

Con 59 puntos de ventaja sobre Vettel y aún cuatro carreras en el calendario (EE.UU., México, Brasil y Abu Dhabi), con un máximo de 100 puntos a conqusitar, Hamilton va hacia una cuarta corona mundial después de las conseguidas en 2008, 2014 y 2015.

Si gana el domingo en Austin y Vettel termina más allá del quinto lugar, Hamilton se llevaría el campeonato y se ubicaría en el Top 5 de los pilotos más exitosos de la historia de la F-1 solo por detrás del legendario Michael Schumacher (7), el argentino Juan Manuel Fangio (5) y junto a Alain Prost y su gran rival alemán Vettel (4 cada uno).

Incluso un segundo lugar podría ser suficiente, siempre que Vettel quede por debajo del noveno puesto. Pero el británico no se deja llevar por la euforia y asume su ventaja con calma.

"Todavía hay mucho trabajo que hacer antes de llegar a la meta (…) Cualquier cosa puede pasar en la vida", advirtió, justo después de su éxito en Suzuka (Japón), su octavo de la temporada y su cuarto en las últimas cinco carreras.

Desde su victoria en el Gran Premio de Monza en casa, Ferrari se llenó de problemas a una serie de contratiempos y errores mecánicos que culminaron en el Gran Premio de Japón el 8 de octubre, cuando Vettel se vio obligado a retirarse debido a la falla de una bujía de 60 dólares.

Esa vergonzosa salida siguió a un accidente con su compañero de equipo de Ferrari, Kimi Raikkonen, en Singapur, y un problema de motor en Malasia, incidentes que permitieron a Hamilton capitalizar guiando a Mercedes a tres victorias en cuatro carreras.

Victory for @LewisHamilton in Austin next time out will seal him the title – if Vettel finishes lower than 5th#F1 pic.twitter.com/gtSzuyoFuU

— Formula 1 (@F1) October 9, 2017