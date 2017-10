Houston vuelve a ganar y asoma como la gran amenaza de Golden State en la NBA

De la mano de su estrella James Harden, Houston Rockets ganó por el miércoles por segunda noche consecutiva en el inicio de la temporada de la NBA, jornada en la que destacó también el alero LaMarcus Aldridge en la victoria de San Antonio Spurs.

El 'Barba' Harden anotó 27 puntos y aportó 9 asistencias, y el centro Clint Capela colaboró con 22 unidades y 17 rebotes para que los Rockets doblegaran 105-100 a los Sacramento Kings, logrando su segundo triunfo seguido en el arranque de temporada tras haber vencido al campeón Golden State Warriors en el debut.

Harden resultó decisivo en el tramo del partido para sellar la victoria de Houston, que dejó en la banca a su millonaria adquisición Chris Paul -que estaba lesionado-, colocando en su lugar a Eric Gordon, quien destacó con 25 unidades.

Así, los Rockets confirman su favoritismo de los expertos, que los consideran como el máximo oponente que tendrá el poderoso elenco de Golden State en esta campaña.

The @HoustonRockets improve to 2-0 & defeat the @SacramentoKings on the road, 105-100.

Harden: 27 PTS, 9 ASTS

Capela: 22 PTS, 17 REBS pic.twitter.com/JXYaigdB6u

— NBA (@NBA) October 19, 2017