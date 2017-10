Gabriel Milito sigue a Pablo Guede: "Me gusta su propuesta, es un entrenador muy bueno"

O'Higgins de Rancagua sorprendió a todos hace dos meses al anunciar a Gabriel Milito como su nuevo técnico. Luego de la renuncia de Cristián Arán, los de Rancagua se movieron rápido y a principios de agosto anunciaron al ex jugador de Barcelona para que asuma la dirección técnica con la misión de levantar a un complicado equipo.

Sin embargo, el trasandino no ha tenido buenos resultados y suma una victoria, un empate y tres derrotas en los cinco partidos que ha dirigido. El mal momento que vive el Capo de Provincia se ve absolutamente reflejado en la tabla de posiciones, donde están últimos con sólo cinco puntos, cuatro de los que han conseguido con su nuevo DT. Por eso, Milito no se impacienta por la mala posición en el Transición y espera sacar adelante la tarea.

"Hoy por hoy creo que en el juego estamos mejor, pero los resultados no siguen llegando y eso es algo que me genera un tanto de preocupación, porque el equipo juega mucho mejor pero siempre por algún detalle terminamos perdiendo los partidos y eso es lo que debemos corregir urgentemente (…) Quedan seis partidos y nosotros no podemos pensar a futuro (continuidad) porque estamos en una situación incómoda, donde este equipo no debería estar, pero la realidad es la que manda y tenemos que trabajar y focalizar todos nuestros sentidos en salir adelante. No podemos estar donde estamos, el grupo no se lo merece por cómo entrena, por cómo compite", dijo el DT en entrevista con el diario El Tipógrafo.

Milito ve el futuro con optimismo / imagen: Photosport

"El tiempo (para tomar el estilo Milito) ojalá sea el menor tiempo posible, pero eso nunca lo sabemos. Trabajamos, trabajamos, trabajamos, con la idea de cada partido sea mejor que el anterior. Con la U. de Chile se hizo un buen partido, con Palestino hicimos un muy buen segundo tiempo, con San Luis hicimos un muy buen partido, bastante sostenido durante los 90 minutos, y el otro día contra Audax para mí también hicimos un gran partido. Ahora eso se ve si se gana, si se pierde se cuestiona o se pone en duda. Pero los que hemos visto el (último) partido, los que estuvimos ahí, yo creo que la diferencia estuvo bastante clara", agregó.

Además, sobre la apreciación que ha tenido del fútbol chileno desde su llegada hace dos meses, Gabriel Milito concluyó que "me gusta mucho como juega Everton, como juega la U. de Chile. Me gusta como juega Colo Colo, me parece que tiene futbolistas de mucha jerarquía y marcan la diferencia. Me gusta la propuesta de Guede, más allá que pudo haber recibido críticas en algún momento, me parece que es un entrenador muy bueno y lo demostró en el fútbol argentino, en el fútbol chileno con Palestino y lo está demostrando en Colo Colo. Pasa que son clubes muy grandes y muy exigentes y una derrota hace mucho ruido y una victoria es como algo que tiene que suceder, pero tiene cosas interesantes que me gustan".