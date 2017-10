El Pillo Vera confiesa que puso su cargo a disposición en Iquique

Tras pelear palmo a palmo con Universidad Católica el Clausura 2016 y ser el único equipo chileno en disputar Libertadores y Sudamericana en 2017, Deportes Iquique atraviesa uno de los momentos más duros de la era Jaime Vera, al marchar en el penúltimo puesto del Transición. En medio de ese doloroso panorama, el Pillo puso su cargo a disposición.

Sin embargo, la directiva de los Dragones Celestes no autorizó su éxodo y lo ratificó en el cargo. "Yo he puesto mi cargo a disposición pero los dirigentes están contentos con el trabajo que he hecho y han visto lo que yo he realizado en Deportes Iquique y agradezco eso porque es importante tener la tranquilidad del cuerpo técnico cuando a uno lo apoyan", dijo el propio Vera en La Estrella de Iquique.

Al detallar el momento en el que se produjo aquella situación, el Pillo contó que "eso fue en el partido con la U de Conce, porque yo me hago responsable de lo que está pasando y de repente cuando el técnico sale eso libera la tensión de los jugadores y a lo mejor un cambio te hace bien. Entonces yo siempre estoy pensando en el beneficio del equipo, el club y los jugadores".

Ante una potencial salida de Iquique, el ex ayudante técnico en la Roja durante la era Claudio Borghi expresó que "yo estoy súper contento en Iquique. Si me tocara irme a mí me gustaría porque me llamaron de un equipo de la capital que tenga convocatoria o que sea del extranjero. No tengo que ser mentiroso, pero estoy muy contento acá, si hemos hecho cosas muy importantes. Somos el equipo más destacado de Chile a nivel internacional".

Por otro lado, el ex mediocampista de Colo Colo estableció que la crisis deportiva que atraviesa Deportes Iquique se debe a factores sicológicos. "Cuando uno no está bien emocionalmente hay una parte de ti que no está funcionando. Yo creo que al equipo eso le falta, la emoción, que la teníamos muy marcada. Este equipo hizo cosas muy difíciles contra viento y marea sacaron cosas adelante", sostuvo.