Usain Bolt sueña con el fútbol: quiere jugar y ser dirigido por Zidane

Usain Bolt habló desde el retiro. En una entrevista a la FIFA, el hombre más rápido del mundo, explicó que le "encantaría jugar al fútbol ahora que me he retirado de las pistas. Lo he estado comentando en mis entrevistas y muchos clubes ya han mostrado interés". El jamaiquino también dijo que admira lo que han hecho Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

El deporte rey juega un papel muy importante para la vida del atleta que ganara el triple oro en Río de Janeiro 2016. Desde la única participación en una Copa del Mundo (Francia 1998), Bolt tiene grandes recuerdos ligados al fútbol.

"Nunca olvidaré cuando nos clasificamos para el Mundial, porque nuestro primer ministro decretó fiesta nacional. También me acuerdo de nuestro primer gol en el Mundial, el cabezazo de Robbie Earle contra Croacia. Después, en el último partido, Theodore Whitmore marcó un doblete contra Japón", compartió el corredor.

Bolt señaló que en Jamaica suele jugar con otros atletas durante el invierno de manera recreativa y que afortunadamente nunca se lesionó practicando con el balón en los pies.

Cuando le consultaron por quien era su candidato para el mejor jugador de la FIFA del 2017, el jamaiquino expresó su preferencia "por Ronaldo. Los tres (Messi, Neymar, CR7) son unos futbolistas increíbles, pero la temporada pasada Cristiano ganó la Liga y revalidó el título de la Liga de Campeones, donde fue el máximo realizador por quinta temporada consecutiva".

El hombre que ostenta el récord mundial en 100 metros planos, confesó que de ser futbolista le gustaría ser dirigido por el actual técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. "Lo admiraba mucho cuando era futbolista y ha completado una transición estupenda al puesto de entrenador. Además, ha ganado los cinco trofeos importantes que ha disputado", declaró Bolt.

Quien fuera medallista olímpico en Beijing, Londres y Río de Janeiro, actualmente se encuentra en el retiro del atletismo, pero no ve con malos ojos cumplir su sueño de ser futbolista algún día. El Rayo anticipó que hay algunos equipos que se han interesado en el como proyecto, pero "desafortunadamente, en agosto (2017) me lesioné de gravedad los isquiotibiales y no he podido entrenar desde entonces. Ojalá pueda jugar algunos partidos en 2018".

El velocista podría cambiar las pistas por el pasto el año próximo. Un nuevo éxito en la carrera de un gran deportista, cuyo lema siempre ha sido "Todo es posible".