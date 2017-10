Coquimbo se integra por primera vez en la historia a la fiesta del Ironman 70.3

Por Giuseppina Lobos, enviada especial a Coquimbo

Una verdadera fiesta se vivirá esta fin de semana en Coquimbo: Por primera vez en la historia, este sábado la cuarta región de nuestro país recibirá un Ironman 70.3. Entre la playa, el clima y escenarios perfectos para desarrollar una nueva jornada del triatlón, cerca de 600 deportistas participaran en este circuito que constará de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote por la costanera de La Serena.

A pesar de que en nuestro país la fecha principal de este evento se realiza en Pucón, esta edición aparece como una fecha perfecta para que varios deportistas nacionales y extranjeros logren uno de los 30 cupos que entrega la compertencia para el Mundial Ironman 70.3 de 2018. Teniendo en cuenta ese escenario, no sorprende que varios exponentes de renombre lleguen a nuestro país este sábado.

El estadounidense Jarrod Shoemaker, campeón mundial en la categoría ITU el 2005 e integrante de la selección olímpica de su país en Beijing 2008 es una de las figuras más importantes de este Ironman, tanto así que es indicado como uno de los favoritos para quedarse con la corona.

Otro de los que llega a La Serena para poder pelear por el primer lugar es el argentino Óscar Galíndez. A sus 46 años, el representante el OG Performance llega a esta competencia con un palmares digno de un deportista de elite: participación en Sydney 2000, campeón Ironman Brasil 2003, 2006 y 2007 y campeón mundial en Duathlon World Championship Cancún 1995. Como si eso fuese poco, el transandino asusta a sus rivales puesto que es hexacampeón en Ironman de Pucón (1998, 2003, 2004, 2006, 2007 y 2009).

Este sábado 21 de Octubre a contar de las 08.00 horas y en nuestra Costanera, todos invitados al IronMan 70.3 Coquimbo 2017. pic.twitter.com/yc5EQmHDd6 — Municipio Coquimbo (@municoquimbo) October 19, 2017

Los chilenos también algo que decir

Pero los chilenos no se quedan fuera y quieren hacer valer la localía. Si bien para esta competencia no estarán presentes Bárbara Riveros y Felipe Barraza, sí lo harán Felipe Van De Wyngard y Pamela Tastets quienes llevan semanas entrenando en la cuarta región para derrotar a los grandes exponentes internacionales que participarán.

"La gran exigencia de este circuito es el ciclismo en lo cual me enfoqué todos los últimos días. Es la competencia más pesada y donde generalmente puedo sacar una diferencia mayor. Llevamos dos semanas entrenando en la zona y ha sido bastante útil para ver cómo serán las subidas, el tema del viento en el sector", apunta Van de Wyngard a El Gráfico Chile.

En tanto, Tastets enfrentará esta competencia sabiendo que no es su especialidad: "Para mi es un gran desafío esta competencia más corta porque estoy acostumbrada a Ironman 70.3 completos. He trabajado principalmente el tema de la intensidad en las subidas. Siempre he estado en deuda con los resultados en estas competencias así que espero mañana demostrar un buen rendimiento".

Para todos los fanáticos del deporte y familia que quieran vivir en persona este tremendo evento deportivo, todo comenzará este sábado con el nado a las 8:00 am cerca de las Cabañas Sole Di Mare. Cerca de las 12:30 horas está programada la llegada de los tres primeros lugares en damas y varones.