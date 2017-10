¿Hay esperanza? FIFA acogió reclamo chileno por el "Pacto de Lima"

El reclamo chileno ante la FIFA, presentado por un grupo de abogados chilenos encabezados por Luis Mariano Rendón, por una presunta colisión entre las selecciones de Perú y Colombia en la última fecha de las clasificatorias sudamericanas a Rusia 2018 fue acogido por el organismo rector del fútbol mundial.

A través de su Departamento de Integridad, el ente domiciliado en Zurich acusó recibo de la queja, la que ya se encuentra en la Comisión de Ética. Siguiendo el conducto regular, el reclamo debería continuar su peregrinaje en el Tribunal de Disciplina y en dicha instancia podría iniciarse una investigación.

Así lo explicó a El Mercurio el abogado uruguayo Fernando Sosa, ex presidente de la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien a través de su cuenta en Twitter publicó la respuesta que la FIFA le entregó a los abogados chilenos.

Chile no se baja|Invocando art 108 C Disciplinario FIFA expertos chilenos denuncian violaciones al FairPlay art 6.3.2 en #Peru vs #Colombia pic.twitter.com/KZxgF6SfF3

— Fernando Sosa (@fsosamfl) October 20, 2017